"Олена прекрасна": дружина Зеленського з'явилася на публіці в стильному брючному костюмі

Разом з чоловіком перша леді відвідала форум "Ялтинська європейська стратегія"
Після деякої перерви дружина президента України Олена Зеленська знову з'явилася на публіці. Володимир Зеленський і перша леді, які 2 вересня відправили свого 6-річного сина Кирила у перший клас, побували на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES), який проходив у Києві. Знімками з заходу Олена поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для виходу в світ Зеленська вибрала стильний наряд - елегантний білий брючний костюм, а доповнила образ красивим укладанням і ніжним макіяжем.
Дружина президента уважно слухала його виступ і, як відзначають очевидці, весело сміялася над жартами разом з аудиторією. Зазначимо, що форум був присвячений темі щастя. На деяких фото президент і перша леді зворушливо тримаються за руки.
Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)
"Разом з Володимиром відвідала форум Ялтинської європейської стратегії (YES). Приємно долучитися до заходу, який цьогоріч присвячений темі щастя. Щастя в родинах, мир і добробут у країні – те, чого прагнуть та очікують українці. Це непросте завдання, проте я вірю, що все вдасться і всі ми житимемо у щасливій країні – Україні!" - поділилася Олена Зеленська.
Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)
Трохи пізніше вона додала ще серію знімків та поділилася враженнями від свого первого публичного виступу в якості дружини презиента країни.
"Це був особливий день, сповнений хвилювання, адже сьогодні відбувся мій перший публічний виступ як дружини Президента. Щаслива, що моя перша аудиторія – саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів у рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування та цікаві запитання. Мала нагоду поділитися своєю історією, власним розумінням щастя та майбутніми ініціативами. Далі – більше!" - написала Зеленська.
Фото: Володимир і Олена Зеленські (instagram.com/olenazelenska_official)
Підписники вкотре зазначили, що президент і його дружина - дуже красива пара, а також відзначили красу і ефектний образ першої леді.
Скріншот коментарів (instagram.com/olenazelenska_official)
Нагадаємо, Олена Зеленська вразила елегантним образом на День Незалежності. Для святкового виходу в світ перша леді обрала жіночний наряд - приталену сукню-міді білого кольору з поясом на талії і класичні сірі туфлі-човники.
Раніше Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера Dafna May. Для прогулянки з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху перша леді України обрала біле класичне плаття-пальто в підлогу з відкладним коміром, рукавами-ліхтариками і поясом на талії.