Екстремально стильна: Бекхем першою приміряла головний колір 2019 року

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Екс-перчинка Вікторія Бекхем завжди в перших рядах модниць, ні одна тенденція не може пройти повз it-girl

Тільки вчора компанія Pantone оголосила, який колір у 2019 році стане головним, і заполонить подіуми і полиці магазинів, а Вікторія Бекхем вже з'явилася у сукні, яка повністю відповідає тренду. На сторінці в Instagram зірка поділилася знімками, на яких вона позує в стильній сукні-міді.

Стало відомо, що інститут кольору Pantone оголосив кольором наступаючого року "живий корал" (16-1546 Living Coral - це кораловий колір із золотистим подтоном). Дуже теплий відтінок червоного,який вже прозвали "життєрадісним кораловим".

Фото: Вікторія перша з'явилася у сукні коралового відтінку (instagram/com/victoriabeckham)

Вікторія Бекхем не оминула можливості першою продемонструвати, як носити його варіації. На своїй сторінці у мікро-блозі Instagram вона опублікувала фото з свого бутіка на Довер-стріт.

На фото Вікторія у новорічному антуражі одягнена в сукню довжини міді насиченого відтінку корала. М'який золотистий подтон сукні надає лицю Бекхем свіжості і, крім того, дуже красиво контрастує з хвоєю різдвяного дерева. Так що, такий варіант новорічногї сукні можна взяти за приклад і спробувати поекспериментувати з нарядами перед майбутніми святами.

Примітно і те, що комбінувала Вікі цей наряд собсем незвично, в пару до нього вона обрала туфлі з власної колекції акварельного ніжно-бузкового відтінку в незвичайному дизайні. Таке поєднання дуже незвично, але виглядає презентабельно і сучасно. Так що, ще один лайфхак від стильної Бекхем в нашу модну "скарбничку" готовий.

Фото: І ще один приклад стильного образу від Бекхем (instagram/com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше фахівці Pantone підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Команда експертів провела споживчі дослідження, і врахувала безліч факторів.

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Відео: РБК-Україна