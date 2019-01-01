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Две стратегии: что купить на новогодней распродаже

Lite » Мода 01.01.2019 - 11:00
Две стратегии: что купить на новогодней распродаже
Фото: pixabay.com

Риск растратить все свои деньги на распродаже, но так и не купить ничего стоящего велик, однако мы знаем, как этого избежать

Сезон рождественских и новогодних скидок не заканчивается 31 декабря, в начале января он как раз в самом разгаре. 

На распродажах советуем вам придерживатся двух стратегий: либо покупайте хорошие базовые вещи, либо тренды, цены на которые, еще месяц назад очень кусались, но которыми хотелось "поиграть".

"База"
Белая блузка современного кроя, набор простих футболок, джинсы, классический жакет — базовые вещи, как части паззла должны подходить одна к другой. Поэтому покупайте только то, что лучше всего смотрится на вашей фигуре: нужное подчёркивает, а ненужное скрывает. Нарядности базовому костюму вы всегда сможете добавить с помощью аксессуаров. Особенно присмотритесь к остаткам товара прошлого летнего сезона, стоят они сейчас сущие копейки, а могут прослужит еще не один сезон.

Две стратегии: что купить на новогодней распродаже

Фото: Базовые вещи - основа градероба (instagram.com/gamma_kazan)

"Тренды"
Велосипедки, блуза цвета металлик в мелкое гафре, пальто с гипертрофированными плечами, мини юбки в стиле 90-х  - все то, что только накрывает нас "модной" волной трендовости, и то, что раньше вы не могли себе позволить на новогодней распродаже станет доступней. Самое время для смелых экспериментов. Вам останется только полистать Instagram-странички модных блогеров и выбрать какой экстремальный образ, который вы бы хотели повторить.

Две стратегии: что купить на новогодней распродажеФото: Широкие брюки из денима (instagram.com/8fridays)

Желаем в новом году не терять голову на распродажах и совершать обдуманные покупки, которые будут работать на ваш гардероб, а не висеть в шкафу мертвым грузом.

Мы также писали о том, что Pantone опубликовал палитру всех модных оттенков на лето 2019 года.

Читайте также, как на самом деле происходит выбор актуальных 
цветов будущих сезонов в Институте цвета Pantone.

Отметим, что ранее специалисты Pantone рассказали, какими будут пять главных оттенков зимы 2019. Модницам стоит взять их на заметку, при выборе новогоднего платья.

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