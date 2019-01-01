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Дві стратегії: що купити на новорічному розпродажі

Lite » Мода 01.01.2019 - 11:00
Дві стратегії: що купити на новорічному розпродажі
Фото: pixabay.com

Ризик витратити всі свої гроші на розпродажі, але так і не купити нічого путнього, великий, проте ми знаємо, як цього уникнути

Сезон різдвяних і новорічних знижок не закінчується 31 грудня, на початку січня він якраз в самому розпалі.

На розпродажах радимо вам дотримуватися двох стратегій: купуйте хороші базові речі або тренди, ціни на які, ще місяць тому дуже кусались, але якими хотілося "пограти".

"База"
Біла блузка сучасного крою, набір простих футболок, джинси, класичний жакет — базові речі, як частини пазла повинні підходити одна до іншої. Тому купуйте тільки те, що краще всього виглядає на вашій фігурі: потрібне підкреслює, а непотрібне приховує. Нарядності базовому костюму ви завжди зможете додати за допомогою аксесуарів. Особливо придивіться до залишків товару минулого літнього сезону, коштують вони нині сущі копійки, а можуть прослужить ще не один сезон.

Дві стратегії: що купити на новорічному розпродажі

Фото: Базові речі - основа градероба (instagram.com/gamma_kazan)

"Тренди"
Велосипедки, блуза кольору металік в дрібне гафре, пальто з гіпертрофованими плечима, міні спідниці в стилі 90-х - все те, що тільки накриває нас "модною" хвилею трендовісті, і те, що раніше ви не могли собі дозволити на новорічному розпродажуі стане доступнішим. Саме час для сміливих експериментів. Вам залишиться тільки погортати Instagram-сторінки модних блогерів і вибрати якийсь екстремальний образ, який ви б хотіли повторити.

Дві стратегії: що купити на новорічному розпродажіФото: Широкі штани з деніму (instagram.com/8fridays)

Бажаємо в новому році не втрачати голову на розпродажах і робити обдумані покупки, які будуть працювати на ваш гардероб, а не висіти в шафі мертвим вантажем.

Ми також писали про те, що Pantone опублікував палітру всіх модних відтінків на літо 2019 року.

Читайте також як насправді відбувається вибір актуальних
відтінків майбутніх сезонів в Інституті кольору Pantone.

Відзначимо, що раніше фахівці Pantone розповіли, якими будуть п'ять головних відтінків зими 2019. Модницям варто взяти їх на замітку, при виборі новорічної сукні.

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