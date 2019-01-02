"Довгоногі привітання": вибираємо найкращу зіркову "Снігуроньку"

Оля Полякова, Світлана Лобода, Леся Нікітюк (колаж: LITE)

Деякі зірки вирушили в теплі краї, інші вітають традиційно. Але одне незмінне — розкішні ніжки

Українські знаменитості не забули привітати своїх шанувальників з Новим 2019 роком. Однак деякі з них зробили це досить оригінально, негласно влаштувавши "довгоногий флешмоб".

Так, деякі виконавиці і ведучі опублікували вітальні фото, на яких показують довгі і стрункі ніжки. Як кажуть, відразу "вбили двох зайців": і з Новим роком привітали, і розкішними фігурами похвалилися.

В незвичайному "флешмоб" взяли участь: Оля Полякова, Леся Нікітюк, Катя Осадча, Світлана Лобода, Санта Дімопулос, Алла Барановська.

LITE пропонує вибрати найрозкішнішу довгоногу "Снігуроньку" ;)

#1 Оля Полякова: "Я люблю життя і впевнена це взаємно!"

Зустрічати Новий 2019 рік Полякова вирушила в Майамі, звідки напередодні свята поділилася яскравим фото в купальнику. Своїм "чудовим і коханим людям" співачка побажала жити, літати і любити (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#2 "Леді ноги" Леся Нікітюк

Весела Леся Нікітюк опублікувала більш "традиційна" фото: біля ялинки, з келихом шампанського, в ошатному платті і золотих туфлях Jimmy Choo. Довгонога ведуча зустріла Новий рік зі своїм білосніжним улюбленцем Рафіком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

#3 "Принцеса" Катя Осадча

Не упустила шанс показати стрункі ніжки в розкішній вечірній сукні й Катя Осадча. Телеведуча підписала своє фото лаконічно: "З Новим роком! Миру нам і щастя!" (фото: instagram.com/kosadcha)

#4 Інтригуюча Лобода

Заінтригувати своїх фоловерів у новорічну ніч вирішила й скандальна Світлана Лобода. Співачка поділилася досить відвертим знімком, демонструючи стрункі ніжки. "З новим роком!" — написала Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

#5 IT-girl Санта Дімопулос: "2019 буде ще краще і продуктивніше"

Новий 2019 рік Санта, як і Полякова, зустріла на білосніжному пляжі Майамі. У Флориду мандрівниця і модель вирушила зі своїми друзями і сином, побажавши всім гармонії, добра, натхнення, енергії для досягнення поставлених цілей і здійснення добрих корисних справ (фото: instagram.com/santadimopulos)

#6 Блискуча Алла Барановська

Дружина ресторатора Миколи Тищенка, модель і дизайнер Алла Барановська вибрала для зустрічі Нового 2019 року ефектне напівпрозоре плаття в блискітках. Барановська побажала всім миру, свободи і незалежності (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше LITE пропонував обирати найчуттєвіше латексне вбрання українських зірок.

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