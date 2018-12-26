Безупречность vs Китч: выбираем самый экстремальный образ Ани Лорак

Ани Лорак (коллаж: LITE)

Некоторые образы Ани Лорак делят ее поклонников на два лагеря

Ани Лорак, которая на данный момент находится в процессе развода с Муратом Налчаджиоглу, все же находит время баловать поклонников яркими сценическими и повседневными образами. При этом певица то и дело попадает в эпицентры скандалов по поводу выбора нарядов.

Стоит отметить, что в свои 40 лет украинская исполнительница выглядит превосходно, поэтому не удивительно, что она предпочитает подчеркивать достоинства спортивной фигуры. Однако стиль Ани Лорак достаточно часто, по мнению поклонников, находится "на грани" стильной элегантности и вызывающей дерзости. Лорак критикуют за "чрезмерную" оголенность или неуместность нарядов. И все же в данном вопросе, как говорят, у всех вкусы разные.

LITE подобрал топ-6 наиболее "резонансных" образов Ани Лорак, вызвавшие волну обсуждения в сети. Предлагаем выбрать наиболее "экстремальный" наряд Лорак, от которого, по вашему мнению, певице следовало бы действительно отказаться.

Выбираем наиболее "экстремальный" наряд Ани Лорак (опрос: LITE)

"Глазастое" платье — отсылка к костюму легендарного Фредди Меркьюри. Певица приняла участие в спецпроекте "Богемская рапсодия". И все же поклонники Лорак разошлись не на шутку, отметив, что наряд уж слишком "никакой" и платье сидит на Лорак "плохо" (фото: instagram.com/anilorak)

В таком молодежном образе Лорак появилась на презентации капсульной коллекции Moschino и H&M. Казалось бы, стильный бомбер, мини-юбка оригинального кроя, ультрамодный кроп-топ… Но в ответ посыпалось: "Стиль тинейджеров", "Не ваше", "Выглядите жалко", "Не вариант" (фото: instagram.com/anilorak)

Все отлично, но мнения вновь разошлись. Кто-то похвалил Лорак за "ангельское" платье, а вот некоторые обратили внимание на "странную" зону декольте. Выпирающие чашечки в платье немного портят образ в целом (фото: instagram.com/anilorak)

Между репетициями на фестивале "Жара" (26-29 июля в Баку) Лорак появлялась в футболке цвета хаки, мини-шортах и массивных босоножках. Фигура — огонь! Почему бы и не подчеркнуть?! Но, как обычно, некоторые фанаты раскритиковали выбор Лорак за чрезмерную откровенность и плохую сочетаемость элементов образа (фото: instagram.com/anilorak)

Латекс, глубина декольте, чрезмерный вырез — для кого-то "вау" и "супер", а кому-то "слишком голо" и "должно быть стыдно" (фото: instagram.com/anilorak)

А в таком ярком наряде Лорак получала награду "Шоу года" за мегаконцерт "Дива". Оригинальный наряд не обошелся без критики за "странность", "неуместность" и "безвкусие" (фото: instagram.com/anilorak)

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