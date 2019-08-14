Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Соня Евдокименко вышла в свет в полупрозрачном платье-мини
Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко – девушка с отличным вкусом и чувством стиля. 18-летняя красавицу занимается модельным бизнесом и пробует свои силы в шоу-бизнесе. Девушка уже успела записать несколько треков и готовит для поклонников новые сюрпризы. Отдельного внимания заслуживают образы Софии – она предпочитает носить как одежду именитых брендов, так и украинских дизайнеров, причем в ее гардеробе есть несколько платьев-вышиванок, которые Соня с удовольствием надевает в повседневной жизни. Девушка обожает путешествовать и делает это в компании своего бойфренда Марко Дюменила. Еще недавно пара гостила в Киеве, где успела побывать на праздновании дня рождения легендарной Софии Ротару, и вот, Соня уже позирует на улицах Манхэттена.
Девушка сидит на ступеньках в ярком желтом оригинальном платье-мини с черным поясом. Она дополнила свой образ босоножками-"гладиаторами" на плоской подошве и небольшой сумочкой молочного оттенка. Наряд и поза лишь подчеркнули стройные длинные ножки юной красавицы. На Соне – минимум макияжа, впрочем, девушка никогда не использует в мейкапе яркие цвета, а лишь подчеркивает свою естественную красоту.
"Привет из Нью-Йорка", - скоромно подписала она красочное фото.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Подписчики Сони восхитились ее внешностью и оставили для девушки комплименты, а также сравнили ее с героиней сериала "Секс и город" Кэрри Брэдшоу, обожающей Манхэттен.
Скриншот комментариев
Ранее Соня уже демонстрировала этот же наряд во время поездки во Францию – в Каннах и Париже.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Напомним, что Соня Евдокименко поздравила свою бабушку Софию Ротару с 72-летием и опубликовала теплое семейное фото.
Также внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко продемонстрировала лаконичный образ в прозрачном платье-мини в горошек от украинского дизайнера.