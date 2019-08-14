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Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену

Lite » Мода 14.08.2019 - 11:27
Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко вийшла у світ в напівпрозорому палатті-міні

Онучка Софії Ротару, Соня Євдокименко – дівчина з чудовим смаком і відчуттям стилю. 18-річна красуня займається модельним бізнесом і пробує свої сили в шоу-бізнесі. Дівчина вже встигла записати кілька треків і готує для шанувальників нові сюрпризи. Окремої уваги заслуговують образи Софії – вона обирає одяг іменитих брендів, так і українських дизайнерів, причому в її гардеробі є кілька суконь-вишиванок, які Софія з задоволенням надягає в повсякденному житті. Дівчина обожнює подорожувати і робить це в компанії свого бойфренда Марко Дюменіла. Ще недавно пара гостювала у Києві, де встигла побувати на святкуванні дня народження легендарної Софії Ротару, і ось, Соня вже позує на вулицях Манхеттена.

Дівчина сидить на сходинках в яскравій жовтій оригінальній сукні-міні з чорним поясом. Вона доповнила свій образ босоніжками-"гладіаторами" на плоскій підошві і невеликою сумочкою молочного відтінку. Вбрання і поза лише підкреслили стрункі довгі ніжки юної красуні. На Соні – мінімум макіяжу, втім, дівчина ніколи не використовує в мейкапі яскраві кольори, а лише підкреслює свою природну красу.

"Привіт з Нью-Йорку", - скоромно підписала вона яскраве фото.

Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Пеідписники Соні захопилися її зовнішністю і залишили для дівчини компліменти та навіть порівняли її з героїнею серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу, що обожнює Манхеттен.

  • Яка гарна
  • Ви дуже гарна
  • Sofi-Bradshaw-New York edition
  • Така краса не всім дається!
  • Гарного тобі відпочинку, мила Софійко!
  • Шикарна!
  • Чудова зовнішність
  • Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Соня вже демонструвала це ж вбрання під час поїздки у Францію – в Канни і Париж.

Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену

Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену

Довгонога онука Ротару в яскравій сукні-міні прогулялася по Манхеттену

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Соня Євдокименко привітала свою бабусю Софію Ротару з 72-річчям і опублікувала тепле сімейне фото.

Також внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко продемонструвала лаконічний образ в прозорій сукні-міні в горошок від українського дизайнера.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко
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