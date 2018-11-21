Дизайнер Катерина Рутман представила "епічний" лукбук весна-літо 2019

Нова колекція Катерини Рутман (фото: Denis Manokha)

Колекція відображає в собі дивовижну легенду часів стародавнього Вавилона

Українська дизайнер Катерина Рутман (бренд KATERINA RUTMAN) презентувала новий лукбук demi couture сезону весна-літо 2019, знятий фотографом Денисом Манохой під арт-дирекшн стиліста Жені Примаченко.

Любов до історії, міксу епох надихнула Катерину Рутман на створення епічної колекції, присвяченої Висячим Садам Семіраміди. Унікальний монумент спеціально для своєї дружини Амітіс побудував вавилонський правитель Навуходоносор II, щоб вони нагадували цариці про її батьківщину. Сади за формою схожі на піраміди, і складалися з чотирьох ярусів, які були одночасно виступаючими балконами.

Бренд KATERINA RUTMAN надихнувся дивовижною історією створення Висячих Садів Семіраміди (фото: Denis Manokha)

Так і в колекції простежується поєднання геометрических силуетів з неймовірними квітковими принтами. Текстури натхненні мистецтвом ассірійським.

Ключові моделі: розшиті паєтками сукні, топи і сукні на одне плече, кімоно, костюми з жаккарда, спідниці і пальто з 3D квітковим декором.

KATERINA RUTMAN — SS19 demi couture (фото: Denis Manokha)

Колірна палітра — комбінація трав'янисто-зеленого, чистого білого, молочного, джеральдін в поєднанні з амарантом, а також відтінку бузку, рожевого, небесно-блакитного і яскравого червоного.

Аксесуари: рукавички з 3D квітами, а також прикраси для волосся, маски, створені в колаборації з брендом VESNA.

KATERINA RUTMAN — SS19 demi couture (фото: Denis Manokha)

Нагадаємо, раніше Міс Україна-Всесвіт 2014 Анна Андрес зіграла роль космічної Офелії у зйомці дизайнера Катерини Рутман. Тоді джерелом натхнення був космос, планети і зірки.

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Відео: РБК-Україна