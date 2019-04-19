Дикая красота: Хайди Клум восхитила стройной фигурой в комбинезоне с тигровым принтом

Хайди Клум обожает совместные выходы со своим возлюбленным (и будущим мужем) – 29-летним музыкантом Томом Каулицем. Благо такие возможности предоставляются ей достаточно часто. Несколько недель назад они блистали на красной дорожке amfAR в Гонконге. А на днях посетили церемонию награждения About You в Мюнхене. Премия призвана отметить самых популярных личностей сети и отметить их немаловажный в нынешнее время труд.

Сама Хайди получила специальную награду, и в благодарственной речи попросила хейтеров быть добрее и не распространять свою ненависть в комментариях. На ивенте ее сопровождал любимый, а также брат-близнец музыканта – Билл. Все трое с удовольствием позировали фотографам, демонстрируя тщательно продуманные образы. Впрочем, в сеть попали и более романтичные кадры – после официального выступления Хайди и Том отправилась в зал, где весь вечер шептались, обнимались и целовались.

Хайди Клум с любимым Томом и его братом (фото: instagram.com/heidiklum)

На светское мероприятие немецкая супермодель надела блестящий комбинезон с популярным "диким" принтом и глубоким декольте. Скроенный необычным образом, он сумел подчеркнуть стройность звезды, при этом скрыв от посторонних глаз талию Хайди.

Напомним, в сети знаменитую модель и телеведущую давно подозревают в беременности, даже несмотря на массу фото с плоским животом. Дополнили лук утонченные босоножки, небольшой золотистый клатч с узором, а также золотая подвеска и множество колец. Еще одна необычная деталь образа, которую крупным планом показала модель в своем аккаунте – маникюр с тем же тигровым принтом.

Том Каулитц не изменил своему стилю, выбрав наряд в духе рок-музыкантов: он пришел на вечер в черной футболке, черных брюках с белыми лампасами, кроссовках и кожаной рубашке, с длинными растрепанными волосами и далеко не легкой небритостью. Его брат постарался более соответствовать дресс-коду официального меропрития – он надел на церемонию белые брюки, черный пиджак и закрытые туфли в классическом стиле.

Фото с About You Хайди запостила на своей странице, тут же получив как массу комплиментов, так и недовольства от уже упомянутых хейтеров. "Хайди выглядела великолепно.... но Том не подходил к ее стилю в своих брюках и туфлях", "Наряды братьев ужасные! Но ты выглядишь шикарно", "Длинные волосы и борода выглядят отвратительно. Билл выглядит лучше...".