Дика краса: Хайді Клум захопила стрункою фігурою в комбінезоні з тигровим принтом

Хайді Клум обожнює спільні виходи зі своїм коханим (і майбутнім чоловіком) – 29-річним музикантом Томом Кауліцем. Благо такі можливості надаються їй досить часто. Кілька тижнів тому вони сяяли на червоній доріжці amfAR в Гонконзі. А днями відвідали церемонію нагородження About You в Мюнхені. Премія покликана відзначити найпопулярніших особистостей мережі та відзначити їх важливий в нинішній час працю.

Сама Хайді отримала спеціальну нагороду, та у вдячній промові попросила хейтерів бути добрішими і не поширювати свою ненависть в коментарях. На івенті її супроводжував коханий, а також брат-близнюк музиканта – Білл. Всі троє з задоволенням позували фотографам, демонструючи ретельно продумані образи. Втім, в мережу потрапили і більш романтичні кадри – після офіційного виступу Хайді і Том відправилася в зал, де весь вечір шепотілися, обнімалися і цілувалися.

Хайді Клум з коханим Томом і його братом (фото: instagram.com/heidiklum)

На світський захід німецька супермодель наділа блискучий комбінезон з популярним "диким" принтом і глибоким декольте. Скроєний незвичайним чином, він зумів підкреслити стрункість зірки, при цьому приховавши від сторонніх очей талію Хайді.

Нагадаємо, в мережі знамениту модель і телеведучу давно підозрюють у вагітності, навіть незважаючи на масу фото з плоским животом. Доповнили лук витончені босоніжки, невеликий золотистий клатч з візерунком золота, а також золота підвіска і безліч кілець. Ще одна незвичайна деталь образу, яку крупним планом показала модель у своєму акаунті – манікюр з тим же тигровим принтом.

Том Каулітц не зрадив своєму стилю, вибравши вбрання в дусі рок-музикантів: він прийшов на вечір у чорній футболці, чорних брюках з білими лампасами, кросівках і шкіряної сорочці, з довгим розпатланим волоссям і далеко не легкою неголеністю. Його брат постарався більше відповідати дрес-коду офіційного мітингу – він надів на церемонію білі штани, чорний піджак і закриті туфлі в класичному стилі.

Фото з About You Хайді запостила на своїй сторінці, тут же отримавши як масу компліментів, так і невдоволення від вже згаданих хейтерів. "Хайді виглядала чудово.... але Те не підходив до її стилю у своїх штанах і черевиках", "Вбрання братів жахливе! Але ти шикарно виглядаєш", "Довге волосся і борода виглядають огидно. Білл виглядає краще...".