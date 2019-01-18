Девушка с синдромом Дауна стала лицом косметической марки: фото необычной модели

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Синдром Дауна не мешает 20-летней Кейт Грант быть успешной моделью

В наше время стандарты красоты претерпели значительные изменения - доказательством тому служит тот факт, что в модельной индустрии становятся все больше востребованы девушки с необычной внешностью. Так, популярный косметический бренд Benefit сделал лицом своей новой линейки средств для макияжа 20-летнюю британскую модель Кейт Грант, которая родилась с синдромом Дауна. Об этом сообщает Today.

Девушка снялась в рекламной кампании марки, снимки с которой были опубликованы в социальных сетях и получили множество позитивных откликов.

"Прошлым летом мы случайно нашли на Facebook видео Кейт, где она рассказывает о своем карьерном пути. Мы мгновенно влюбились в нее! Ее удивительная энергия была так заразительна!" - рассказал журналистам представитель компании.



Фото: (instagram.com/benefitcosmeticsuk)

Несмотря на свою особенность, Кейт уже добилась весьма значительных успехов на модельном поприще. В прошлом году она участвовала в показе на Неделе моды в Белфасте. Также Кейт стала героиней документального фильма ирландского канала BBC.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Кроме того, девушка выиграла в конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty Of The World. Ее мама, Дейдра Грант, рассказала порталу Daily Mail, что успехом девушка обязана не только своему агенту, которая взялась продвигать ее в модельном бизнесе, но и невероятной вере в себя.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

"Она твердо намерена стать супермоделью. Мне нравится ее оптимизм, и как мама я всегда буду рядом, чтобы поддержать ее. Кейт хочет повышать осведомленность о людях с ограниченными возможностями, и она делала это с самого начала своей карьеры", - отметила она.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Напомним, известная британская певица и актриса Рита Ора стала новым лицом и посланницей знаменитого модного бренда Escada. Девушка позировала в яркой фотосессии для рекламной кампании марки в нарядах в духе 80-х.

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Кстати, на Неделе мужской моды в Париже мировые кутюрье устроили на подиуме "объемный хаос".