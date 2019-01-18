Дівчина з синдромом Дауна стала обличчям косметичної марки: фото незвичайної моделі

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Синдром Дауна не заважає 20-річній Кейт Грант бути успішною моделлю

У наш час стандарти краси зазнали значних змін - доказом тому служить той факт, що в модельній індустрії стають все більше затребувані дівчата з незвичайною зовнішністю. Так, популярний косметичний бренд Benefit зробив обличчям своєї нової лінійки засобів для макіяжу 20-річну британську модель Кейт Грант, яка народилася з синдромом Дауна. Про це повідомляє Today.

Дівчина знялася в рекламній кампанії марки, знімки з якої були опубліковані в соціальних мережах і отримали безліч позитивних відгуків.

"Минулого літа ми випадково знайшли на Facebook відео Кейт, де вона розповідає про свій кар'єрний шлях. Ми миттєво закохалися в неї! Її дивовижна енергія була так заразлива!" - розповів журналістам представник компанії.



Фото: (instagram.com/benefitcosmeticsuk)

Незважаючи на свою особливість, Кейт вже домоглася досить значних успіхів на модельному терені. Торік вона брала участь у показі Тижня моди в Белфасті. Також Кейт стала героїнею документального фільму ірландського каналу BBC.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Крім того, дівчина виграла в конкурсі краси Teen Ultimate Beauty Of The World. Її мама, Дейдра Грант, розповіла порталу Daily Mail, що успіхом дівчина зобов'язана не тільки своєму агенту, яка взялася просувати її в модельному бізнесі, але й неймовірній вірі в себе.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

"Вона твердо має намір стати супермоделлю. Мені подобається її оптимізм, і як мама я завжди буду поруч, щоб підтримати її. Кейт хоче підвищувати обізнаність про людей з обмеженими можливостями, і вона робила це з самого початку своєї кар'єри", - зазначила вона.

Фото: Кейт Грант (instagram.com/kategrantmodel)

Нагадаємо, відома британська співачка і актриса Рита Ора стала новим обличчям і посланницею знаменитого модного бренду Escada. Дівчина позувала в яскравій фотосесії для рекламної кампанії марки в нарядах в дусі 80-х.

Ми також повідомляли, що у США пройдуть веганські покази.

До речі, на Тижні чоловічої моди в Парижі світові кутюр'є влаштували на подіумі "об'ємний хаос".