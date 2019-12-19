Роскошна с головы до ног: Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель учит составлять лук на праздники

Алессандра Амбросио давно уже проявила свой дизайнерский талант. Модель и экс-"ангел" Victoria's Secret не так давно вплотную занялась выпуском купальников. Марку GAL Floripa она основала в феврале 2019-го года вместе с сестрой Алин и подругой Жизель. Также девушка с удовольствием сотрудничает с другими брендами, представляя совместные коллекции. К примеру, Алессандра участвовала в разработке серии солнцезащитных очков для Linda Farrow. А недавно 38-летняя красавица приняла участие в еще одной коллаборации – создании совместной коллекции обуви Pretty Ballerinas x Alessandra Ambrosio. Рекламировать ее также было поручено Амбросио.

Модель блистает в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На своей странице в Instagram Алессандра опубликовала фото из рекламной кампании, написав: "Готова к праздничному сезону с моими Pretty Ballerinas". На знаменитой модели надето черное платье с пышной юбкой и необычным лифом, которое продемонстрировало спортивную фигуру Алессандры: стройные ноги, тонкую талию и точные руки. Дополняют образ черно-белые туфли на низком ходу, расшитые камнями, а также массивные серьги. Получился идеальный образ для праздничной вечеринки, сезон которых только начинается. Берем на заметку! Алессандра с новой фотосессии с детьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Также недавно Алессандра порадовала необычной обложкой – для французского глянца Madame Figaro она снялась вместе с детьми: 11-летней Аней Луизой и 7-летним Ноа. В фотосессии знаменитая красавица и ее дети позируют на берегу океана в летних нарядах. А главная мысль проекта – умение Амбросио совмещать карьеру супермодели и дизайнера с повседневной жизнью матери. На обложке модель предстала в серебристом плиссированном платье, которое сделало ее похожей на русалку, любимого сказочного персонажа знаментой модели.