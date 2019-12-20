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Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look

Lite » Мода 20.12.2019 - 20:29
Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала новий образ

Алессандра Амбросіо обожнює ефектні вбрання. Днями вона показала фото з нової рекламної кампанії: разом з брендом взуття Pretty Ballerinas вона розробила лінійку, яка зможе ідеально доповнити будь-який святковий образ. На своїй сторінці дівчина продемонструвала завершений цибулю: чорне плаття, туфлі на низькому ходу і масивні сережки з камінням. Якщо ви досі не можете придумати, що надіти на свчто, то сміливо надихайтеся Алессандрою.

Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look

Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look

Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total lookАлессандра і Ізабелі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому модель вирішила показати, що образи бунтарські вона любить не менше вечірніх витончених. В компанії улюбленої подруги і колеги – бразильської моделі Ізабелі Фонтани – Амбросіо вирушила на музичний фестиваль MDL Beast. Обидві дівчани вибрали total black. Алессандра наділа шкіряний комбінезон з широкими брюками і поясом на талії. Під нього вона одягла чорний гольф, а зверху – такого ж відтінку пальто. Завершували лук сережки-кільця, шкіряні черевики, а також макіяж з підведеними каялом очима і яскраво-червоний манікюр.

Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look

Алессандра обожнює ефектні образи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Схожий образ приміряла і Ізабелі: шкіряний комбінезон черевики і чорне пальто, яке розбавили великі сережки і високий хвіст. Моделі зробили кілька кадрів, демонструючи, що вони мають намір веселитися всю ніч. «Чудовий час на MDL Beast», – написала Алессандра. У сторіз вона показала виступ декількох команд і свої запальні танці.

Дівчина рокера: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в ефектному total look

Макіяж вона обрала відповідний (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессанра обожнє музичні фестивалі по всьому світу. Вона готова гуляти в компанії друзів безперервно. Один з найулюбленіших заходів для моделі – популярний серед знаменитостей фестиваль Коачелла. Модель намагається не пропускати і роки, щоразу демонструючи також і масу незвичайних образів.

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