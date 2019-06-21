Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue Japan

Ким Кардашьян – не только телеведущая, светская львица, бизнесвумен и будущий профессиональный юрист. Еще одна ипостась девушки – модель. Она часто принимает участие в фешн-фотосессиях, сама рекламирует свои продукты, а также украшает глянцевые издания.

Кирм Кардашьян в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад она представила новую работу – Ким снялась для популярного глянцевого издания Vogue. Журнал снял целых три обложки в разных стилях, над которыми турилась Анна Делло Руссо. На первой, тема которой "Новая реальность", Ким показана крупным планом. Акцент – на ярком макияже с выразительными губами и стрелками, а также необычном красном футуристическом головном уборе, представляющем собой маску с руками в белых перчатках. Вторая – "Истинная Грация" – выполнена в духе высокой моды, для Ким подобрали экстравагантный наряд от Valentino, буквально превративший ее в розовый цветок. Третья гласит: "Будь неистовой". А потому здесь знаменитость надела откровенное платье, демонстрирующее все ее козыри: пышные формы и изгибы.

Vogue Japan представил стразу три обложки со знаменитой красавицей (фото: .instagram.com/kimkardashian)

"3 обложки VOGUE JAPAN!!! Для меня это была абсолютная мечта!", – поделилась эмоциями Ким.

Ким примерила массу стильных ярких образов (фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/luigiandiango)

Также Кардашьян показала и другие кадры из съемки. Она демонстрирует массу стильных образов: объемные футуристические платья, роскошные вечерние, откровенные, с кожаными вставками и сексуальными деталями. Снимал знаменитую красавицу известный фешн-дуэт фотографов Luigi and Iango. Нужно отметить, что фотосессия вышла весьма необычной, абсолютно отличной от того, что уже показывала Ким.

Фотосессия для американского Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian)

К примеру, не так давно она снялась для американского Vogue. Но кавер-стори выпуска имела целью показать семейную идиллию. Там Кардашьян предстала хоть и в роскошной, но все-таки домашней обстановке. Она снялась вместе с мужем Канье Уэстом и детьми, показав святая святых – свой особняк.