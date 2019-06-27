В дерзком мини: Наталья Водянова восхитила безупречной фигурой в костюме Burberry

Наталья Водянова любит удивлять поклонников массой новых проектов и знакомить их с самыми разными сферами своей деятельности. Только вчера она вовсю погрузилась в изучение острова Уэсан, где производится сырье для знаменитого крема Abeille Royale от Guerlain. Супермодель делилась массой интересных фактов о жизни пчел, показала серию разнообразных кадров. А подытожила все развернутым постом: "Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо дорогие сотрудники и черные пчелы @guerlain за посвящение в таинство меда и его пользы для красоты и здоровья", – написала знаменитая красотка.

Наталья в который раз восхитила всех стройностью (фото: instagram.com/natasupernova)

А сегодня, 27 июня, отправилась в Лондон. Там она приняла участие в мероприятии, посвященном Elbi. Это приложение для мобильных устройств было создано фондом Натальи еще в 2013-м году для того, чтобы помогать различным благотворительным организациям связываться друг с другом. Сейчас оно уже объединяет более 50 проектов из около 100 стран. В Лондоне Водянова встретилась с партнерами – компанией London Morgan. И в своей привычной манере сделала несколько кадров для подписчиков. Она сфотографировалась на раритетном авто класса люкс, кокетливо закинув ногу на ногу.

В последнее время в гардеробе Водяновой масса мини (фото: instagram.com/natasupernova)

Снимок получился ярким и жизнерадостным еще и потому, что модель позирует в дерзком мини от легендарного Burberry. Комплект состоял из клетчатого жакета, мини-юбки с крупными красными вставками, а также розового топа с красными деталями. Дополнил наряд милый значок Elbi и небольшой золотой кулон. Волосы Наталье уложили в объемную укладку, а макияж сделали максимально естественным.

Новый оттенок волос весьма к лицу Наталье (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники принялись бурно комментировать фото, восхищаясь стройностью, красотой и естественностью. К слову, в сториз Наталья добавила необычное селфи. С помощью приложения Voircam она "примерила" ярко-розовый оттенок волос и макияж в таких же тонах. Так что, возможно знаменитая красавица все же подумывает о смене стиля.