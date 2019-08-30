В дерзком мини и кроссовках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами и тонкой талией

37-летняя модель отправилась с детьми в Диснейленд
Наталья Водянова вновь вернулась к активной жизни в соцсетях. Супермодель отправилась в Диснейленд с детьми, а также одной из своих самых близких подруг – итальянской топ-моделью Мариякарлой Босконо, которая также прихватила свою дочь. Всей компанией они наслаждались аттракционами, веселились, фотографировались и, судя по сториз Водяновой, снимали многочисленные забавные ролики.
Позже на странице знаменитой красавицы появилось фото с Мариякарлой – девушки весело машут в камеру. Наталья при этом сидит на каменном парапете, свесив вниз ноги. "Плохие мамочки", – написала она под снимком. Для прогулки супермодель выбрала красное мини-платье с цветочным принтом, пышными рукавами-фонариками и широким поясом на талии. Дополнили наряд кроссовки, высокие носки и солнцезащитные очки в тон платью.
Мариякарла надела белое кружевное платье и черные туфли на низком ходу. Глядя на них, и вовсе сложно поверить, что эти молодые девушки – мамы. Тем более что периодически наряды дополняли уши Микки Мауса и прочие атрибуты знаменитого мультяшного парка.
Фолловеры Натальи принялись обсуждать, как отлично выглядят модели, и что они совершенно не создают впечатления плохих мам. Не обошлось и без комплиментов насчет молодого внешнего вида 37-летней Натальи и 38-летней Мариякарлы.
Интересно, что возлюбленный Натальи – Антуан Арно – в этот раз компанию им не составил. Бизнесмену редко удается присоединиться к жене и детям во время их многочисленных поездок. Впрочем, недавно он все же вікроил время, чтобы провести отпуск с семьей. Кстати, в одном из недавних интервью Наталья призналась, что забота о детях лежит целиком на ней даже при ее занятости. Антуан же может максимум уложить их спать. Что ж, главное – что такой расклад всех устраивает.