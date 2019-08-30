У відвертому міні і кросівках: Наталія Водянова блиснула стрункими ногами і тонкою талією

37-річна модель вирушила з дітьми в Діснейленд
Наталя Водянова знову повернулася до активного життя у соцмережах. Супермодель вирушила в Діснейленд з дітьми, а також однією зі своїх найближчих подруг – італійської топ-моделлю Мариякарлой Босконо, яка також прихопила свою дочку. Всією компанією вони насолоджувалися різноманітними атракціонами, веселилися, фотографувалися і, судячи зі сторіз Водянової, знімали численні кумедні ролики.
Пізніше на сторінці знаменитої красуні з'явилося фото з Маріякарлой – дівчата весело махають в камеру. Наталія при цьому сидить на кам'яному парапеті, звісивши ноги вниз. "Погані матусі", – написала вона під знімком. Для прогулянки супермодель вибрала червону міні-сукню з квітковим принтом, пишними рукавами-ліхтариками і широким поясом на талії. Доповнили наряд кросівки, високі шкарпетки і сонцезахисні окуляри в тон сукні.
Маріякарла одягла білу мереживну сукню і чорні туфлі на низькому ходу. Дивлячись на них, і зовсім складно повірити, що ці молоді дівчата – мами. Тим більше що періодично доповнювали вбрання вуха Міккі Мауса та інші атрибути відомого мультяшного парку.
Фолловери Наталії почали обговорювати, як відмінно виглядають моделі, і що вони зовсім не створюють враження поганих мам. Не обійшлося і без компліментів щодо молодого зовнішнього вигляду 37-річної Наталії та 38-річної Маріякарлы.
Цікаво, що коханий Наталки – Антуан Арно – цього разу компанію їм не склав. Бізнесмену рідко вдається приєднатися до дружини і дітей під час численних поїздок. Втім, нещодавно він все ж виділив час, щоб провести відпустку з родиною. До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Наталя зізналася, що турбота про дітей лежить цілком на ній навіть при її зайнятості. Антуан же може максимум укласти їх спати. Що ж, головне – що такий розклад всіх влаштовує.