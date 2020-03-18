Дерзкая и стильная: Ирина Шейк с необычной прической блистает на обложке Vanity Fair Италия

Ирина Шейк показала новую обложку из тематической серии журналов Vanity Fair Италия, посвященных сложной ситуации в стране и ее возрождению. Глянец представил множество обложек с разными персонами, сыгравшими знаковую роль в истории журнала и Италии.

«Звезды и личности, которые имели особые отношения с Италией и с нашей газетой, становятся голосами со всего мира, которые приглашают нас никогда не терять надежду. От #iosonoMilano до #iloveItalia: сообщение о союзе и солидарности, которое достигло всей страны и теперь пересекает границы», «Все вместе, чтобы выкрикнуть наш гимн надежды и солидарности», – такой девиз создатели серии обозначили на странице в Instagram.

Ирина на новой обложке (фото: instagram.com/vanityfairitalia)

Ирина Шейк опубликовала номер в своем микроблоге, сделав трогательную подпись: «Празднуем любовь и мужество Италии». Подписчики в ответ принялись писать 34-летней красавице слова благодарности и любви. «Италия любит тебя», «Королева», «Мы тоже тебя любим!». Многие отметили, что короткая стрижка невероятно к лицу Шейк, а также, что выглядит Ирина, как всегда, – просто обворожительно.

Съемка для Daily Front (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, стиль Ирины Шейк для обложки не новый. В нем она уже блистала в фотосессии для другого журнала – Daily Front в 2018-м году. Интересно, что в повседневной жизни Ирина и любит оставаться в своем привычном образе: длинным темным волосам она не изменяет уже много лет.

Но на съемках молодая мама совсем не прочь поэкспериментировать. Она примеряет разную длину, стили и оттенки. Удлиненное каре, стрижки «под мальчика», «мокрая» укладка на длинных волосах, блондинка, шатенка… Кажется, эталонной красавице Шейк к лицу все варианты!