Зухвала і стильна: Ірина Шейк з незвичайною зачіскою красується на обкладинці Vanity Fair Італія

Ірина Шейк показала нову обкладинку з тематичної серії журналів Vanity Fair Італія, присвячених складній ситуації в країні та її відродженню. Глянець представив безліч обкладинок з різними персонами, що зіграли визначну роль в історії журналу і Італії.

«Зірки та особи, які мали особливі відносини з Італією і з нашою газетою, стають голосами зі всього світу, які запрошують нас ніколи не втрачати надію. Від #iosonoMilano до #iloveItalia: повідомлення про союз і солідарність, яке досягло всієї країни і тепер перетинає кордони», «Всі разом, щоб вигукнути наш гімн надії і солідарності», – такий девіз творці серії позначили на сторінці в Instagram.

Ірина на новій обкладинці (фото: instagram.com/vanityfairitalia)

Ірина Шейк опублікувала номер у своєму мікроблозі, зробивши зворушливий підпис: «Святкуємо любов і мужність Італії». Фоловери у відповідь почали писати 34-річній красуні слова вдячності і любові. «Італія любить тебе», «Королева», «Ми теж тебе любимо!». Багато відзначили, що коротка стрижка неймовірно до лиця Шейк, а також, що виглядає Ірина, як завжди, – просто чарівно.

Зйомка для Daily Front (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, стиль Ірини Шейк для обкладинки не новий. У ньому вона вже блищала у фотосесії для іншого журналу – Daily Front у 2018-му році. Цікаво, що в повсякденному житті Ірина і любить залишатися у своєму звичному образі: довгим темним волоссям вона не зраджує вже багато років.

Але на зйомках молода мама зовсім не проти поекспериментувати. Вона приміряє різну довжину, стилі і відтінки. Подовжене каре, стрижки «під хлопчика», «мокра» зачіска на довгому волоссі, блондинка, шатенка... Здається, еталонній красуні Шейк до лиця всі варіанти!