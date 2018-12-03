Дакота Джонсон блищала в Марракеші у сукні від українського дизайнера

Фото: Дакота Джонсон (Getty Images)

Американська актриса вибрала для червоної доріжки вбрання української майстрині Bevza

Зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Скріншот поста (instagram.com/dakotajohnsonscloset)

Вбрання, що вдало підкреслює фігуру зірки, доповнили золотисті босоніжки на високій шпильці від Giuseppe Zanotti.

Фото: Дакота Джонсон (twitter.com/FIFM2018)

Над образом Дакоти працювала її незмінний стиліст – Кейт Янг, також співпрацювала з Селеною Гомес, Наталі Портман, Марго Роббі і Софі Тернер.

Скрін поста (instagram.com/johnsondmayi)

Відзначимо, що в цьому році Джонсон увійшла до складу журі кінофестивалю.

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Ми також писали, що актриса Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

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Відео: (video.rbc.ua)