Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера

Бейонсе, которая редко радует поклонников новыми постами, в последнее время включилась в инста-жизнь. Все благодаря премьере The Lion King, где певица озвучила одну из главных ролей. Теперь она путешествует по миру, посещая светские тусовки в честь запуска ремейка и демонстрируя образы один другого безупречнее. На днях премьера мультфильм состоялась в Лондоне. Это событие запомнилось многим потому, что именно здесь популярная певица, наконец, встретилась с Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри встретились с Бейонсе на премьере в Лондоне (instagram.com/sussexroyal)

Напомним, девушки давно симпатизируют друг дружке. Как-то Бейонсе даже опубликовала фото на фоне портрета "Моны Лизы" в образе Меган, выражая свою поддержку герцогине. Сама Меган признавалась, что является давней поклонницей творчества артистки. На свадьбе с принцем Гарри она даже попросила включить несколько песен Бейонсе. Потому их встреча прошла невероятно тепло – казалось, они знакомы миллион лет. Звездные пары делились опытом воспитания детей и мило беседовали на глазах у миллионов.

Бейонсе на премьере в Лондоне (фото: instagram.com/beyonce)

А несколько часов назад певица решила наконец показать фолловерам, какой роскошный образ ей подготовили для премьеры. Она опубликовала серию фото и роликов. 37-летняя звезда позирует на фоне лондонского колеса обозрения. Для Лондона она выбрала золотистое платье с длинным шлейфом от вьетнамского модельера Cong Tri. Благодаря глубокому декольте и необычному крою наряд подчеркнул массу достоинств фигуры певицы: пышную грудь, нежную линию плеч и стройность ног.

Певица в роскошном образе на премьере в Лондоне (фото: instagram.com/beyonce)

Бейонсе также остановилась на деталях. Девушка показала вблизи роскошный макияж с "пушыстыми" бровями, чувственными губами и золотистыми тенями на четко подведенных глазах. Маникюр ей сделали в золотисто-зеленых, в тон платью, оттенках. Украшали пальцы и кольца с крупными камнями. В качестве украшений также Бейонсе примерила массивные серьги. Длинные волосы артистки были выпрямлены и свободно спадали по плечам. Такой образ не мог не понравиться фолловерам знаменитости. Не прошло и часа, как под постом собралось множество восторженных комментариев и лайков.