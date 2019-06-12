Чистая роскошь: Пенелопа Крус представила изысканную коллекцию украшений Swarovski

Пенелопа Крус удивила общественность новым талантом – актриса представила коллекцию ювелирных украшений для Swarovski. Презентация изделий прошла на днях в Лондоне, а сегодня артистка оповестила мир об этом радостном событии с помощью своего Instagram-аккаунта.

"Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя красивыми, чувствовали себя сильными в своей жизни. Они должны чувствовать, что носят украшения, которые имеют и красоту, и смысл", – прокомментировала Пенелопа свои творения. В создании колец, колье и подвесок актриса использовала свои любимые камни, среди которых рубины, сапфиры и бриллианты.

Пенелопа Крус в роскошной фотосессии (instagram.com/penelopecruzoficial)

Для промо-кампании была создана роскошная фотосессия. 45-летняя красавица примерила вечерние наряды, которые идеально дополнили изысканные украшения: длинные серьги, колье с крупными камнями и кольца.

Звезда в украшениях своего дизайна (instagram.com/penelopecruzoficial)

Фото уже успели облететь сеть и собрать массу восторженных отзывов:

Вот это да! Такая потрясающая!

Это идеально, вау! У меня нет слов

Очень красива

Ты моя первая любовь со школьной скамьи, и с пиратского Карибского моря ты стал моей любовью... Серьезно, ты такая красивая, и мне очень повезло, что я следую за тобой в IG

Какая красивая молодая женщина

Абсолютно совершенна

Пенелопа – самая лучшая женщина

Красивая, привлекательная, великолепно милая

Безупречна

Как кто-то может быть таким идеальным

Всегда прекрасна, моя любовь

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пенелопа Крус на Каннском кинофестиваля (instagram.com/penelopecruzoficial)

К слову, на Каннском кинофестивале 2019 Крус также блистала в украшениях от знаменитого бренда. В этом году вечная муза Педро Альмадовара представляла драму «Боль и славу» – в основу фильма легла история о стареющем режиссере, потерявшем вдохновение. Вместе со зной испанской красоткой снимался Антонио Бандерас. Стоит отметить, что он приз за лучшую мужскую ролью. А вот режиссер еще ни разу не удостоился вожделенной пальмовой ветви.