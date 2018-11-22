Черная пятница: стилист рассказал, что лучше всего покупать

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Украинцам следует помнить, что простые вещи всегда будут актуальны

23 ноября стартует Черная пятница - день сумасшедших скидок. По этому случаю известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание.

Так, в интеврью газете "Факты" стилист сказал, что не нужно бросаться на все подряд. Украинцам следует обратить внимание на вещи из базового гардероба, которые актуальны не зависимо от сезона: синие, черные джинсы, белые и черные футболки и тому подобное.

По его словам, именно простые вещи пользуются наибольшим спросом.

"Например, мы покупаем очень красивый пиджак, а под него надеваем простые джинсы. По сути, в любом гардеробе, как ансамбле, не может быть десять главных скрипок - она всегда в оркестре одна. Так и в одежде - мало кто может совмещать несколько ярких акцентов", - отметил Сахтара.

Однако не стоит проходить и мимо уникальных, эксклюзивных вещей. Ведь такая возможность, говорит стилист, может выпасть действительно один раз.

Напомним, ранее специалисты назвали пять предметов, которые не стоит покупать в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в подборке советов РБК-Lite.

Видео: РБК-Украина