Чорна п'ятниця: стиліст розповів, що краще всього купувати

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Українцям слід пам'ятати, що прості речі завжди будуть актуальні

23 листопада стартує Чорна п'ятниця - день божевільних знижок. З цього приводу відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу.

Так, в інтерв'ю газеті "Факти" стиліст сказав, що не треба кидатися на все підряд. Українцям слід звернути увагу на речі з базового гардероба, які актуальні не залежно від сезону: сині, чорні джинси, білі і чорні футболки тощо.

За його словами, саме прості речі користуються найбільшим попитом.

"Наприклад, ми купуємо дуже гарний піджак, а під нього надягаємо прості джинси. По суті, в будь-якому гардеробі, як ансамблі, не може бути десять головних скрипок - вона завжди в оркестрі одна. Так і в одязі - мало хто може поєднувати кілька яскравих акцентів", - зазначив Сахтара.

Однак не варто проходити повз унікальні, ексклюзивні речі. Адже така можливість, каже стиліст, може випасти дійсно один раз.

Нагадаємо, раніше фахівці назвали п'ять предметів, які не варто купувати в Чорну п'ятницю.

До слова, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте в добірці порад РБК-Lite.

Відео: РБК-Україна