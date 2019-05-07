Черная пантера в розовых перьях: Наоми Кэмпбелл блистает в роскошном образе от Valentino

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель показала шикарный образ на Met Gala 2019

Наоми Кэмпбелл знает, как выделиться даже среди массы роскошных образов ежегодного благотворительного Бала Института костюма. На красной дорожке Met Gala 2019 она появилась в невесомом наряде от культового итальянского дома Valentino. Нежно-розовое кружевное боди, сверху на которое надето платье с внушительным декольте, открывающее грудь и демонстрирующее длинные ноги Наоми. Дополняет картину накидка в пол из перьев, утонченные босоножки, браслеты с камнями на запястьях и макияж с коричневыми smoky и розовыми губами.

Невероятно эффектная и женственная, Наоми выгодно выделялась на фоне всеобщего буйства самых невообразимых нарядов.

Наоми Кэмпбелл на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

На своей странице в Instagram 48-летняя супермодель показала подготовку к мероприятию. На фото она буквально утопает в перьях, и нежно обнимает Пьер-Паоло Пиччоли – креативного директора Valentino и создателя ее платья.

"Любовь. Подготовка к Met Gala", – написала Кэмпбелл под постом.

Наоми Кэмпбелл и Пьер-Паоло Пиччоли на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Поклонники поспешили с комментариями:

"Вы просто зажгли Met Gala! Наоми, твой образ просто убийственный",

"Всегда в точку",

"Вы восхитительны!",

"Люблю вас обоих",

"У тебя нет возраста",

"Божественна",

"Восхитительное платье",

"Великолепно! И этот цвет явно твой",

"Черная пантера в розовых перьях хорошо смотрится",

"Самая красивая на Met Gala. Никаких сомнений",

"Фантастика",

"Ты выглядишь просто феноменально",

"Розовая сила"…

К слову, дизайнер – автор нарядов и для других звезд вечера, включая Джулианну Мур и певицы Люкке Ли. Также он создавал и роскошны образы для прочих выходов Наоми. К примеру, на ежегодном гала-вечере от журнала Time, который состоялся 23 апреля в Нью-Йорке, она появилась в роскошном золотистом платье в пол его авторства. Наряд также вызвал бурю восторгов и был признан одним из самых лучших на мероприятии.

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов Met Gala 2019: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

А также рассматривали самые оригинальные и неудачные наряды Met Gala 2019.