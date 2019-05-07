Чорна пантера в рожевому пір'ї: Наомі Кемпбелл блищить в розкішному образі від Valentino

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель показала шикарний образ на Met Gala 2019

Наомі Кемпбелл знає, як виділитися навіть серед маси розкішних образів щорічного благодійного Балу Інституту костюма. На червоній доріжці Met Gala 2019 вона з'явилася в невагомому вбранні від культового італійського будинку Valentino. Ніжно-рожеве мереживне боді, зверху на яке надіто плаття з великим декольте, що відкриває груди і демонструє довгі ноги Наомі. Доповнює картину накидка підлогу з пір'ям, витончені босоніжки, браслети з камінням на зап'ястях і макіяж з коричневими smoky і рожевими губами.

Неймовірно ефектна і жіночна, Наомі вигідно вирізнялася на тлі загального буйства самих неймовірних нарядів.

Наомі Кемпбелл на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

На своїй сторінці в Instagram 48-річна супермодель показала підготовку до заходу. На фото вона буквально потопає в пір'ї, і ніжно обіймає П'єр-Паоло Піччолі – креативного директора Valentino і творця її сукні.

"Любов. Підготовка до Met Gala", – написала Кемпбелл під постом.

Наомі Кемпбелл і П'єр-Паоло Піччолі на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники поспішили з коментарями:

"Ви просто запалили Met Gala! Наомі, твій образ просто вбивчий",

"Завжди в точку",

"Ви чудові!",

"Люблю вас обох",

"У тебе немає віку",

"Божественна",

"Чудове плаття",

"Чудово! І цей колір явно твій",

"Чорна пантера в рожевому пір'ї добре виглядає",

"Найкрасивіша на Met Gala. Ніяких сумнівів",

"Фантастика",

"Ти виглядаєш просто феноменально",

"Рожева сила"...

До речі, дизайнер – автор нарядів і для інших зірок вечора, включаючи Джуліанну Мур і співачку Люкке. Також він створював і розкішні образи для інших виходів Наомі. Приміром, на щорічному гала-вечорі від журналу Time, який відбувся 23 квітня у Нью-Йорку, вона з'явилася в розкішному золотистій сукні в підлогу його авторства. Наряд також викликав бурю захоплення і був визнаний одним з найкращих на заході.

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-7 найбільш ефектних нарядів Met Gala 2019: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та інші.

А також розглядали найоригінальніші і невдалі вбрання Met Gala 2019.