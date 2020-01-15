Человек или феномен? О дизайнере Андре Тане сняли первый полнометражный фильм

Андре Тан (фото: пресс-служба)

Украина увидела большой тизер документального проекта «ANDRE TAN» о предстоящей премьере фильма уже этой весной – 8-го марта, посвященный 20-летию существования бренда.

Никогда не знаешь, кем может стать мальчик, который однажды постучит в твою дверь, чтобы продать рыбу и хоть как-то прожить на вырученные деньги. Полнометражный документальный фильм ANDRE TAN расскажет о человеке, который превратил свое имя в узнаваемый бренд и начал историю моды в Украине с чистого листа. Это душещипательный монолог сына, мужа и отца, но в первую очередь дизайнера и модельера — Андре Тана.

Лента является «первенцем» продакшина 1+1 Digital Studios и команде удалось показать настоящего кутюрье в разных амплуа. Просмотр фильма гарантирует волну вдохновения и эстетического наслаждения, ведь зрителям предстоит узнать много интересных историй из жизни дизайнера: где вырос, чем жил и о чем мечтал будущий гений мира моды.

ANDRE TAN, документальный фильм

Детали пока держаться в секрете, но известно одно: после просмотра фильма ANDRE TAN нельзя будет не влюбиться в дело, которым горит сам модельер. Особенностью картины является восстановление хронологии событий в личной жизни и творческой карьере самого кутюрье, а также параллельное повествование о процессе развития модной индустрии в Украине за последние 40 лет. Уникальные кадры, архивные съёмки, закулисье показов, сенсационные признания, откровенные интервью и первое появление дочери на экране.

Главной задачей фильма стала возможность доказать, как важно жить мечтой, но не в мечтах. Документальный фильм ANDRE TAN вызовет восторг и удивление не только у ценителей моды, ведь картина расскажет, пожалуй, о невозможном — как благодаря страсти к своему делу, дисциплине, вере и бесконечной работы над собой, из обычного мальчика из украинской глубинки можно превратиться в мировую легенду.

Андре Тан — это человек или феномен? Найти ответ было сложно, но 1+1 Digital Studios это удалось на все 100!