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Людина або феномен? Про дизайнера Андре Тана зняли перший повнометражний фільм

Lite » Мода 15.01.2020 - 13:15
Людина або феномен? Про дизайнера Андре Тана зняли перший повнометражний фільм
Андре Тан (фото: прес-служба)

Україна побачила великий тизер документального проекту «ANDRE TAN» про майбутню прем'єру фільму вже цієї весни – 8-го березня, що присвячений 20-річчю існування бренду.

Ніколи не знаєш, ким може стати хлопчик, який одного разу постукає у твої двері, щоб продати рибу і хоч якось прожити на вторговані гроші. Повнометражний документальний фільм ANDRE TAN розповість про людину, яка перетворила своє ім'я у впізнаваний бренд і почала історію моди в Україні з чистого аркуша. Це чутливий монолог сина, чоловіка і батька, але в першу чергу дизайнера і модельєра — Андре Тана.

Стрічка є «первістком» продакшину 1 + 1 Digital Studios та команді вдалося показати справжнього кутюр'є в різних амплуа. Перегляд фільму гарантує хвилю натхнення й естетичної насолоди, адже глядачам пощастить дізнатися багато цікавих історій з життя дизайнера: де виріс, чим жив і про що мріяв майбутній геній світу моди.

ANDRE TAN, документальний фільм

Деталі поки тримаються в секреті, але відомо одне: після перегляду фільму ANDRE TAN не можна не закохатися в справу, якою горить сам модельєр. Особливістю картини є відновлення хронології подій в особистому житті й творчій кар'єрі самого кутюр'є, а також паралельна розповідь про розвиток модної індустрії в Україні за останні 40 років. Унікальні кадри, архівні зйомки, залаштунки показів, сенсаційні зізнання, відверті інтерв'ю і перша поява доньки на екрані.

Людина або феномен? Про дизайнера Андре Тана зняли перший повнометражний фільм

Головним завданням фільму стала можливість довести, як важливо жити мрією, але не в мріях. Документальний фільм ANDRE TAN викличе захват і здивування не тільки у поціновувачів моди, адже картина розповість, мабуть, про неможливе — як завдяки пристрасті до своєї справи, дисципліні, вірі та нескінченній роботі над собою, зі звичайного хлопчика з української глибинки можна перетворитися на світову легенду.

Андре Тан — це людина або феномен? Знайти відповідь було складно, але 1 + 1 Digital Studios це вдалося на всі 100!

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