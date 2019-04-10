Бутон розы: Катя Осадчая показала, как носить total red образ (фото)

Катя Осадчая – одна из самых стильных телеведущих Украины, которая прослеживает последние модные тренды и следует им. К примеру, не обошла Осадчая и повальный в этом сезоне тренд на полностью красный образ. Ведущая программы "Світське життя" продемонстрировала, как носить total red.

Так, во время очередного светского события Катя Осадчая примерила великолепное летнее платье насыщенного красного цвета. С воздушной юбкой и длинными рукавами, под горло с романтичным бантом. Несмотря на то, что платье смотрится достаточно сдержанно, именно за счет цвета образ получился очень сочный и броский.

На ножках – красные туфли-лодочки на шпильке. А в волосах-локонах – массивный красный обруч. К слову, обручи - еще один трендовый аксессуар весной и летом 2019.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Следует отметить, что телеведущая посетила церемонию награждения "Жінка України-2019" от журнала "Единственная", которая прошла 9 апреля вечером.

Кстати, на церемонии Осадчая сделала фото со своей коллегой – телеведущей Лилией Ребрик, которая покорила поклонников фигурой в белоснежном платье с воланами.

Осадчая также заинтриговала фанов, сделав совместный снимок с известной ведущей канала 1+1 Натальей Мосейчук.

"Рідкісна птаха у світських тенетах. На церемонії "Жінка України" з телеведучою Наталею", - гласит подпись под снимками.

Катя Осадчая и Наталья Мосейчук (фото: instagram.com/svitsketv)

Поклонники программы поспешили оставить комментарии под новыми фото:

Красива, чудова, співчутлива, дуже розумна телеведуча наша Наталочка і чарівна стильна Катюша.

Очень достойная дама!

Дуже гарна сукня!

Наталья - очень серьёзный человек!

Напомним, ранее Юрий Горбунов растрогал признаниями об Осадчей и сыне, назвав их смыслом своей жизни!