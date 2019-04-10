Бутон троянди: Катя Осадча показала, як носити total red образ (фото)

Катя Осадча – одна з найбільш стильних телеведучих України, яка простежує останні модні тренди і слідує їм. Приміром, не обійшла Осадча і поголовний в цьому сезоні тренд на повністю червоний образ. Ведуча програми "Світське життя" продемонструвала, як носити total red.

Так, під час чергової світської події Катя Осадча приміряла чудове літнє плаття насиченого червоного кольору. З повітряною спідницею і довгими рукавами, під горло з романтичним бантом. Незважаючи на те, що сукня виглядає досить стримано, саме за рахунок кольору образ вийшов дуже соковитий і помітний.

На ніжках – червоні туфлі-човники на шпильці. А у волоссі-локонах – масивний червоний обруч. До речі, обручі - ще один трендовий аксесуар навесні і влітку 2019.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Слід зазначити, що телеведуча відвідала церемонію нагородження "Жінка України-2019" від журналу "Единственная", яка відбулася 9 квітня ввечері.

До речі, на церемонії Осадча зробила фото зі своєю колегою – телеведучою Лілією Ребрик, яка підкорила шанувальників фігурою в білосніжній сукні з воланами.

Осадча також заінтригувала фанів, зробивши спільний знімок з відомою ведучою каналу 1+1 Наталією Мосейчук.

"Рідкісна птаха у світських тенетах. На церемонії "Жінка України" з телеведучою Наталею", - свідчить підпис під знімками.

Катя Осадча Наталія Мосейчук (фото: instagram.com/svitsketv)

Шанувальники програми поспішили залишити коментарі під новими фото:

Красива, чудова, співчутлива, дуже розумна телеведуча наша Наталочка і чарівна стильна Катюша.

Очень достойная дама!

Дуже гарна сукня!

Наталья - очень серьёзный человек!

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов зворушив зізнаннями про Осадчу і сина, назвавши їх сенсом свого життя!