Бунтарка из Нью-Йорка: Ирина Шейк в кислотной шубе и грубых ботинках поразила смелым образом

34-летняя Ирина Шейк переживает явно не самый лучший период. После расставания с актером Брэдли Купером в 2019 году и более, чем откровенного интервью журналу VOGUE, Шейк решила “залечь на дно”. Отправиться в свою квартиру в Нью-Йорке, посвятить время дочери Лее де Сьен, а также немного приостановить череду нескончаемых светских тусовок и модных показов. Известно, что к супермодели также прилетела ее мама Ольга Шайхлисламова. Женщина помогает звездной дочери пережить расставание, а также справиться с воспитанием внучки. Однако папарацци Шейк без внимания не оставляют, подкарауливая каждый ее шаг.

На днях 34-летняя красотка вновь попала на модные полосы. Супермодель прогуливалась по Нью-Йорку по своим делам. При этом одна. Скорее всего, ее мама Ольга проводит время с внучкой. Отметим, что с приездом мамы Шейк стала все чаще проводить время с ней и с дочкой. Как ранее говорила сама Ирина, после расставания с Купером ей нужно привыкнуть к новой роли - одинокой и деловой мамы.

Стильная Ирина Шейк (скриншот: .instagram.com/spletnik_ru)

Для нового выхода Ирина выбрала очень яркий образ. В центре внимания - шубка из искусственного меха кислотного бирюзового оттенка. Под шубкой можно рассмотреть брючный костюм белого цвета с узорным черным принтом. В таком образе точно не останешься незамеченной даже в самом людном месте.

Смелый аутфит Шейк дополняют грубые черные сапоги, в которые заправлены брюки. Из аксессуаров - маленькая черная сумочка, которая смотрится весьма контрастно на фоне массивных ботинков и яркой шубы. Также образ завершает кепка и солнцезащитные очки. Волосы собраны в практичный низкий пучок.

Можно сказать, что получился вполне традиционный для Ирины повседневный образ - немного бунтарский, с элементами спорт-шика.

Скриншот поста: instagram.com/passionshayk

Поклонники супермодели обратили внимание, что в последнее время она стала часто выходит в свет без макияжа. Она также стала предпочитать стильным укладкам практичные.

И кстати, несмотря на “затворничество” Ирина не забывает усиленно следить за собой. Недавно красотка опубликовала фото из спортзала, позируя… на своем тренере. На Ирине - облегающий спортивный костюм салатового оттенка. Глаза, как обычно, скрывают темные очки.

Ирина Шейк в спортзале (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, ранее Ирина Шейк с дочкой от Брэдли Купера и мамой порадовала редкой прогулкой — три поколения красоток.