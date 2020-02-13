Бунтарка з Нью-Йорка: Ірина Шейк в кислотній шубі і грубих черевиках вразила сміливим образом

34-річна Ірина Шейк переживає явно не найкращий період. Після розставання з актором Бредлі Купером в 2019 році та більше, ніж відвертого інтерв'ю журналу VOGUE, Шейк вирішила "залягти на дно". Відправитися в свою квартиру в Нью-Йорку, присвятити час дочки Леї де Сьєн, а також трохи призупинити низку нескінченних світських тусовок і модних показів. Відомо, що до супермоделі також прилетіла її мама Ольга Шайхлісламова. Жінка допомагає зоряній донці пережити розставання, а також впоратися з вихованням онуки. Однак папараці Шейк без уваги не залишають, підкараулюючи кожен її крок.

Днями 34-річна красуня знову потрапила на модні смуги. Супермодель прогулювалася по Нью-Йорку по своїх справах. При цьому одна. Швидше за все, її мама Ольга проводить час з онукою. Зазначимо, що з приїздом мами Шейк стала все частіше проводити час з нею і з донькою. Як раніше говорила сама Ірина, після розставання з Купером їй потрібно звикнути до нової ролі - самотньої і ділової мами.

Стильна Ірина Шейк (скріншот: .instagram.com/spletnik_ru)

Для нового виходу Ірина вибрала дуже яскравий образ. У центрі уваги - шубка зі штучного хутра кислотного бірюзового відтінку. Під шубкою можна розглянути брючний костюм білого кольору з узорним чорним принтом. У такому образі точно не залишитеся непоміченою навіть в самому людному місці.

Сміливий аутфіт Шейк доповнюють грубі чорні чоботи, в які заправлені в штани. З аксесуарів - маленька чорна сумочка, яка виглядає вельми контрастно на тлі масивних черевиків і яскравої шуби. Також образ завершує кепка і сонцезахисні окуляри. Волосся зібране у практичний низький пучок.

Можна сказати, що вийшов цілком традиційний для Ірини повсякденний образ - трохи бунтарський, з елементами спорт-шику.

Скріншот поста: instagram.com/passionshayk

Шанувальники супермоделі звернули увагу, що останнім часом вона стала часто виходить у світ без макіяжу. Вона також стала віддавати перевагу практичнім укладкам.

І до речі, незважаючи на "усамітнення" Ірина не забуває посилено стежити за собою. Нещодавно красуня опублікувала фото із спортзалу, позуючи... на своєму тренерові. На Ірині - спортивний облягаючий костюм салатового відтінку. Очі, як завжди, приховують темні окуляри.

Ірина Шейк в спортзалі (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк з донькою від Бредлі Купера і мамою порадувала рідкісною прогулянкою — три покоління красунь.