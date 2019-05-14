Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образах

Ирина Шейк со Стеллой для других кадров примерили наряды в стиле хиппи: летящие платья с цветочным принтом, грубые ботинки и, конечно, роскошные сумочки от The Kooples. Завершает безупречный образ легкая укладка и естественный макияж с акцентом на глаза. Такой образ знаменитых моделей явно пришелся по душе поклонникам.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл для The Kooples (фото: instagram.com/irinashayk)

"Самая красивая, добросердечная женщина. Ты такая особенная Ирина"

"Такая красота не может не нравиться"

"Так прекрасна, ты такая потрясающая"

"Так великолепна, моя красота"

"Можно только мечтать выглядеть, как ты… Ошеломляющая!"

"Красотка"

"Вы просто королева"

"Ты такая горячая"

К слову, многие поклонники подняли тему расставания Ирины с Брэдли – слухи об этом недвно появились в сети. По словам инсайдеров, пара по-разному смотрит на отношения и их позиционирование в сети. так, Ирина любит выставлять себя напоказ, а Брэдли предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних. И, кстати, Леди Гага никак не причастна к такому решению. Как бы там ни было, Ирина и Брэдли не давали комментариев. А фолловеры уже вовсю обсуждают возможные варианты развития событий.

"О Бредли, твое сердце вновь свободно", "Пресса пишет, что вы расстались с Брели... Ирина, просто, подмигните, дайте знак, что это не правда! Мы вас любим", "Правильно про Купера сегодня написали?!", "Разошлись, ну и прекрасно, а то с тех пор как с ним так депрессивные нотки на лице появились, не видно светящегося лица"…

Ирина Шейк часто принимает участие в откровенных фотосессиях, которые, по слухам, не всегда приветствует ее возлюбленный (фото: instagram.com/irinashayk)



Нужно отметить, что пара в последнее время действительно редко появляется вместе. Так, на Бал Института костюма Met Gala, который состоялся на прошлой неделе, она такдже пришла одна.