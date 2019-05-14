Будет жарко: стильная Ирина Шейк засыпала сеть фото в летних образах

32-летняя модель рекламирует новую коллекцию сумок
Ирина Шейк со Стеллой для других кадров примерили наряды в стиле хиппи: летящие платья с цветочным принтом, грубые ботинки и, конечно, роскошные сумочки от The Kooples. Завершает безупречный образ легкая укладка и естественный макияж с акцентом на глаза. Такой образ знаменитых моделей явно пришелся по душе поклонникам.
К слову, многие поклонники подняли тему расставания Ирины с Брэдли – слухи об этом недвно появились в сети. По словам инсайдеров, пара по-разному смотрит на отношения и их позиционирование в сети. так, Ирина любит выставлять себя напоказ, а Брэдли предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних. И, кстати, Леди Гага никак не причастна к такому решению. Как бы там ни было, Ирина и Брэдли не давали комментариев. А фолловеры уже вовсю обсуждают возможные варианты развития событий.
"О Бредли, твое сердце вновь свободно", "Пресса пишет, что вы расстались с Брели... Ирина, просто, подмигните, дайте знак, что это не правда! Мы вас любим", "Правильно про Купера сегодня написали?!", "Разошлись, ну и прекрасно, а то с тех пор как с ним так депрессивные нотки на лице появились, не видно светящегося лица"…
Нужно отметить, что пара в последнее время действительно редко появляется вместе. Так, на Бал Института костюма Met Gala, который состоялся на прошлой неделе, она такдже пришла одна.