Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образах

32-річна модель рекламує нову колекцію сумок
Ірина Шейк зі Стелою для інших кадрів приміряли вбрання в стилі хіпі: летючі сукні з квітковим принтом, грубі черевики і, звичайно, розкішні сумочки від The Kooples. Завершує бездоганний образ легка укладка і природний макіяж з акцентом на очі. Такий образ знаменитих моделей явно припав до душі шанувальникам.
Ірина Шейк і Стелла Максвелл для The Kooples (фото: instagram.com/irinashayk)
До речі, багато шанувальників підняли тему розставання Ірини з Бредлі – чутки про це недвно з'явилися в мережі. За словами інсайдерів, пара по-різному дивиться на відносини і їх позиціонування в мережі. так, Ірина любить виставляти себе напоказ, а Бредлі вважає за краще приховувати особисте життя від сторонніх. І, до речі, Леді Гага ніяк не причетна до такого рішення. Як би там не було, Ірина і Бредлі не давали коментарів. А фоловери вже щосили обговорюють можливі варіанти розвитку подій.
"Про Бредлі, твоє серце знову вільно", "Преса пише, що ви розлучилися з Брели... Ірина, просто, підморгніть, дайте знак, що це не правда! Ми вас любимо", "Правильно про Купера сьогодні написали?!", "Розійшлися, ну і чудово, а то з тих пір як з ним так депресивні нотки на обличчі з'явилися, не видно обличчя, яке світиться"...
Ірина Шейк часто бере участь у відвертих фотосесіях, які, за чутками, не завжди вітає її коханий (фото: instagram.com/irinashayk)
Потрібно зазначити, що пара останнім часом дійсно рідко з'являється разом. Так, на Бал Інституту костюма Met Gala, який відбувся минулого тижня, вона також прийшла одна.