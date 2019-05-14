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Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образах

Lite » Мода 14.05.2019 - 11:27
Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образах
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

32-річна модель рекламує нову колекцію сумок

Ірина Шейк зі Стелою для інших кадрів приміряли вбрання в стилі хіпі: летючі сукні з квітковим принтом, грубі черевики і, звичайно, розкішні сумочки від The Kooples. Завершує бездоганний образ легка укладка і природний макіяж з акцентом на очі. Такий образ знаменитих моделей явно припав до душі шанувальникам.

Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образахБуде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образахІрина Шейк і Стелла Максвелл для The Kooples (фото: instagram.com/irinashayk)

  • "Найкрасивіша, добросердечна жінка. Ти така особлива Ірина"
  • "Така краса не може не подобатися"
  • "Так прекрасна, ти така приголомшлива"
  • "Так прекрасна, моя краса"
  • "Можна тільки мріяти виглядати, як ти... Приголомшлива!"
  • "Красуня"
  • "Ви просто королева"
  • "Ти така гаряча"

До речі, багато шанувальників підняли тему розставання Ірини з Бредлі – чутки про це недвно з'явилися в мережі. За словами інсайдерів, пара по-різному дивиться на відносини і їх позиціонування в мережі. так, Ірина любить виставляти себе напоказ, а Бредлі вважає за краще приховувати особисте життя від сторонніх. І, до речі, Леді Гага ніяк не причетна до такого рішення. Як би там не було, Ірина і Бредлі не давали коментарів. А фоловери вже щосили обговорюють можливі варіанти розвитку подій.

"Про Бредлі, твоє серце знову вільно", "Преса пише, що ви розлучилися з Брели... Ірина, просто, підморгніть, дайте знак, що це не правда! Ми вас любимо", "Правильно про Купера сьогодні написали?!", "Розійшлися, ну і чудово, а то з тих пір як з ним так депресивні нотки на обличчі з'явилися, не видно обличчя, яке світиться"...

Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образахБуде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образахІрина Шейк часто бере участь у відвертих фотосесіях, які, за чутками, не завжди вітає її коханий (фото: instagram.com/irinashayk)


Потрібно зазначити, що пара останнім часом дійсно рідко з'являється разом. Так, на Бал Інституту костюма Met Gala, який відбувся минулого тижня, вона також прийшла одна.

Фігура мрії: Ірина Шейк похвалилася розкішним тілом в нижній білизні Обережно, гаряче: 33-річна Ірина Шейк поділилася відео у відвертих образах
Новини України модельІрина Шейк
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