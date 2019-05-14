Буде спекотно: стильна Ірина Шейк засипала мережу фото в літніх образах

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

32-річна модель рекламує нову колекцію сумок

Ірина Шейк зі Стелою для інших кадрів приміряли вбрання в стилі хіпі: летючі сукні з квітковим принтом, грубі черевики і, звичайно, розкішні сумочки від The Kooples. Завершує бездоганний образ легка укладка і природний макіяж з акцентом на очі. Такий образ знаменитих моделей явно припав до душі шанувальникам.

Ірина Шейк і Стелла Максвелл для The Kooples (фото: instagram.com/irinashayk)

"Найкрасивіша, добросердечна жінка. Ти така особлива Ірина"

"Така краса не може не подобатися"

"Так прекрасна, ти така приголомшлива"

"Так прекрасна, моя краса"

"Можна тільки мріяти виглядати, як ти... Приголомшлива!"

"Красуня"

"Ви просто королева"

"Ти така гаряча"

До речі, багато шанувальників підняли тему розставання Ірини з Бредлі – чутки про це недвно з'явилися в мережі. За словами інсайдерів, пара по-різному дивиться на відносини і їх позиціонування в мережі. так, Ірина любить виставляти себе напоказ, а Бредлі вважає за краще приховувати особисте життя від сторонніх. І, до речі, Леді Гага ніяк не причетна до такого рішення. Як би там не було, Ірина і Бредлі не давали коментарів. А фоловери вже щосили обговорюють можливі варіанти розвитку подій.

"Про Бредлі, твоє серце знову вільно", "Преса пише, що ви розлучилися з Брели... Ірина, просто, підморгніть, дайте знак, що це не правда! Ми вас любимо", "Правильно про Купера сьогодні написали?!", "Розійшлися, ну і чудово, а то з тих пір як з ним так депресивні нотки на обличчі з'явилися, не видно обличчя, яке світиться"...

Ірина Шейк часто бере участь у відвертих фотосесіях, які, за чутками, не завжди вітає її коханий (фото: instagram.com/irinashayk)



Потрібно зазначити, що пара останнім часом дійсно рідко з'являється разом. Так, на Бал Інституту костюма Met Gala, який відбувся минулого тижня, вона також прийшла одна.