Будь стильной: Санта Димопулос назвала модные тренды сезона весна-лето 2020

Санта Димопулос пять месяцев назад родила второго ребенка - певица подарила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию. Артистка быстро вернулась к насыщенной и активной жизни - стала выходить на публику и даже съездила с детьми на отдых в ОАЭ. Кроме того, она уже вернула себе прекрасную форму и с удовольствием поделилась с поклонниками секретом стройности.

Санта отметила на своей странице в Instagram, что ей часто задают вопросы о стиле и моде. Так что она решила порадовать подписчиков и рассказала, что будет модным этой весной и на что следует обратить внимание.

Публикацию звезда сопроводила эффектным фото, на котором она лежит на диване в сверкающем платье, приняв томную позу.

"Практически не затрагиваю тему моды у себя в блоге. Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков. Но всё чаще приходят вопросы: «Что нравится?», «что уместно надеть?», «А как вы относитесь к....?» И я решила обсудить с вами тренды предстоящего сезона", - написала Димопулос.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ-6 трендов весны-лето 2020 по версии певицы:

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1. Тотал деним (Celine, Balenciaga, Chanel)

Если ранее всё останавливалось на том, что просто одевались в один цвет, то теперь ещё и одна ткань. Вы можете составить что-то своё, но если сомневаетесь в своих силах, то будет огромный выбор уже готовых комбинезонов.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Красный цвет (Valentino, Givenchy, Erdem)

Очень радует то, что элегантность снова становится актуальной. Но для любительниц чего-то более экстремального, есть ещё вариант и по ярче – фуксия! Не успели мы о нём забыть, как он снова в игре!

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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3. Кружево (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen)

Учитывая то, что я всегда была «за» элегантность, можно сделать выводы касательно моего отношения к нему. Мы привыкли, что кружево – это скорее деталь нижнего белья, но теперь его можно использовать и в повседневных образах. Считаю это ни чуть не вульгарным, а напротив – в меру сексуально.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

4. Тропический принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino)

Чтобы применить этот тренд, конечно придётся немного подождать лета.

Хорошая альтернатива весьма надоевшим цветочным принтам (хоть они и остались пока в тренде).



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

5. Геометрия (Chanel, Dries Van Noten, Sacai)

Но не всем темпераментам свойственно окутывать себя пальмами и листочками. Для таких есть ещё одно интересное предложение – геометрия. Это уже что-то более серьёзное, согласны?)



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

6. Глубокие вырезы (Valentino, Saint Laurent, Sportmax)

На этом моменте, большинство тех, кто уже хоть как-то смирился с кружевом, вновь на готове к негодованию. Но не стоит делать поспешные выводы, всё очень даже прилично.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

"А вы следуете трендам или носите то, что актуально всегда? Моё мнение – в первую очередь тебе должно это идти. Я не против «одевания» по моде, но когда это нелепо выглядит, то просто – зачем?" - подытожила Санта.

Напомним, ранее стилист Ольга Нагорная рассказала, как и с чем носить длинное пальто, которое является трендом этого сезона. Эксперт отметила, что чтобы точно не ошибиться при выборе пальто, стоит отдавать предпочтение классическим цветам, например, бежевому.