Будь стильною: Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020

Санта Дімопулос п'ять місяців тому народила другу дитину - співачка подарувала чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію. Артистка швидко повернулася до насиченого і активного життя - стала виходити на публіку і навіть з'їздила з дітьми на відпочинок в ОАЕ. Крім того, вона вже повернула собі прекрасну форму і з задоволенням поділилася з шанувальниками секретом стрункості.

Санта зазначила на своїй сторінці в Instagram, що їй часто задають питання про стиль і моду. Так що вона вирішила порадувати підписників і розповіла, що буде модним цієї весни і на що слід звернути увагу.

Публікацію зірка супроводила ефектним фото, на якому вона лежить на дивані в блискучій сукні, прийнявши позу томну.

"Практично не торкаюся теми моди у себе в блозі. Не вважаю себе завзятою модницею) Я більше за індивідуальний стиль в модній течії, а не за копіювання трендових луків. Але все частіше приходять питання: «Що подобається?», «що доречно одягнути?», «А як ви ставитеся до....?» І я вирішила обговорити з вами тренди майбутнього сезону", - написала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ-6 трендів весни-літо 2020 за версією співачки:

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1. Тотал денім (Celine, Balenciaga, Chanel)

Якщо раніше все зупинялося на тому, що просто одягалися в один колір, то тепер ще й одна тканина. Ви можете скласти щось своє, але якщо сумніваєтеся у своїх силах, то буде величезний вибір вже готових комбінезонів.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Червоний колір (Valentino, Givenchy, Erdem)

Дуже радує те, що елегантність знову стає актуальною. Але для любительок чогось екстремального, є ще варіант і яскравіше – фуксія! Не встигли ми про нього забути, як він знову в грі!

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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3. Мереживо (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen)

Враховуючи те, що я завжди була «за» елегантність, можна зробити висновки щодо мого ставлення до нього. Ми звикли, що мереживо – це скоріше деталь нижньої білизни, але тепер його можна використовувати і в повсякденних образах. Вважаю це ні трохи не вульгарним, а навпаки – в міру сексуально.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Тропічний принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino)

Щоб застосувати цей тренд, звичайно доведеться трохи почекати літа.

Хороша альтернатива вельми обридлому квітковому принту (хоч вони і залишилися поки що в тренді).



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

5. Геометрія (Chanel, Dries Van Noten, Sacai)

Але не всім темпераментам властиво огортати себе пальмами і листочками. Для таких є ще одна цікава пропозиція – геометрія. Це вже щось більш серйозне, згодні?)



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

6. Глибокі вирізи (Valentino, Saint Laurent, Sportmax)

На цьому моменті, більшість тих, хто вже хоч якось змирився з мереживом, знову готове до обуренню. Але не варто робити поспішні висновки, все дуже навіть пристойно.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

"А ви слідуєте трендам або носите те, що актуально завжди? Моя думка – в першу чергу тобі це повинно личити. Я не проти «одягання» по моді, але коли це безглуздо виглядає, то просто – навіщо?" - підсумувала Санта.

Нагадаємо, раніше стиліст Ольга Нагорна розповіла, як і з чим носити довге пальто, яке є трендом цього сезону. Експерт зазначила, що щоб не помилитися при виборі пальто, варто віддавати перевагу класичним кольорам, наприклад, бежевому.