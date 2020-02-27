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Будь стильною: Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020

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Співачка розповіла шанувальникам, що буде в моді цієї весни

Санта Дімопулос п'ять місяців тому народила другу дитину - співачка подарувала чоловікові Ігорю Кучеренко доньку Софію. Артистка швидко повернулася до насиченого і активного життя - стала виходити на публіку і навіть з'їздила з дітьми на відпочинок в ОАЕ. Крім того, вона вже повернула собі прекрасну форму і з задоволенням поділилася з шанувальниками секретом стрункості.

Санта зазначила на своїй сторінці в Instagram, що їй часто задають питання про стиль і моду. Так що вона вирішила порадувати підписників і розповіла, що буде модним цієї весни і на що слід звернути увагу.

Публікацію зірка супроводила ефектним фото, на якому вона лежить на дивані в блискучій сукні, прийнявши позу томну.

"Практично не торкаюся теми моди у себе в блозі. Не вважаю себе завзятою модницею) Я більше за індивідуальний стиль в модній течії, а не за копіювання трендових луків. Але все частіше приходять питання: «Що подобається?», «що доречно одягнути?», «А як ви ставитеся до....?» І я вирішила обговорити з вами тренди майбутнього сезону", - написала Дімопулос.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ-6 трендів весни-літо 2020 за версією співачки:

1. Тотал денім (Celine, Balenciaga, Chanel)

Якщо раніше все зупинялося на тому, що просто одягалися в один колір, то тепер ще й одна тканина. Ви можете скласти щось своє, але якщо сумніваєтеся у своїх силах, то буде величезний вибір вже готових комбінезонів.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Червоний колір (Valentino, Givenchy, Erdem)

Дуже радує те, що елегантність знову стає актуальною. Але для любительок чогось екстремального, є ще варіант і яскравіше – фуксія! Не встигли ми про нього забути, як він знову в грі!

Ілюстративне фото (unsplash.com)


3. Мереживо (Loewe, Gianbattista Valli, McQueen)

Враховуючи те, що я завжди була «за» елегантність, можна зробити висновки щодо мого ставлення до нього. Ми звикли, що мереживо – це скоріше деталь нижньої білизни, але тепер його можна використовувати і в повсякденних образах. Вважаю це ні трохи не вульгарним, а навпаки – в міру сексуально.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Тропічний принт (Louis Vuitton, Marni, Valentino)

Щоб застосувати цей тренд, звичайно доведеться трохи почекати літа.
Хороша альтернатива вельми обридлому квітковому принту (хоч вони і залишилися поки що в тренді).



Ілюстративне фото (unsplash.com)

5. Геометрія (Chanel, Dries Van Noten, Sacai)

Але не всім темпераментам властиво огортати себе пальмами і листочками. Для таких є ще одна цікава пропозиція – геометрія. Це вже щось більш серйозне, згодні?)



Ілюстративне фото (unsplash.com)

6. Глибокі вирізи (Valentino, Saint Laurent, Sportmax)

На цьому моменті, більшість тих, хто вже хоч якось змирився з мереживом, знову готове до обуренню. Але не варто робити поспішні висновки, все дуже навіть пристойно.


Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

"А ви слідуєте трендам або носите те, що актуально завжди? Моя думка – в першу чергу тобі це повинно личити. Я не проти «одягання» по моді, але коли це безглуздо виглядає, то просто – навіщо?" - підсумувала Санта.

Нагадаємо, раніше стиліст Ольга Нагорна розповіла, як і з чим носити довге пальто, яке є трендом цього сезону. Експерт зазначила, що щоб не помилитися при виборі пальто, варто віддавати перевагу класичним кольорам, наприклад, бежевому.

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