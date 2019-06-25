Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Ким Кардашьян умеет шокировать общественность не только вызывающими нарядами. Не так давно знаменитая красотка выразила желание стать юристом. В интервью американскому Vogue она призналась, что к такому решению ее подтолкнуло желание "бороться за людей и менять систему", которое появилось у нее после разговора с судьей. К тому же тема правосудия и справедливости волнует ее с детства. Отец Ким Роберт Кардашьян был известным юристом и за свою многолетнюю карьеру выиграл множество процессов. Первым делом Ким собиралась взяться за защиту заключенных и реформацию тюремной системы.

Ким с детства погружена в атмосферу правосудия (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ради этого популярная телезвезда даже встречалась с Дональдом Трампом и добилась освобождения женщины, которую приговорили к лишению свободы за работу на наркокартель.

Ким покоряет новую сферу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Похоже, с тех пор Ким не отказалась от своей затеи, и продолжает активно развивать свою деятельность. Несколько часов назад она поделилась серией снимков. Сделаны они во время визита в Белый дом. Девушка предстала в деловом стильном наряде. Образ составили свободного кроя брючный костюм Vetements, светлый топ, замшевые лодочки на умопомрачительном каблуке от Giuseppe Zanotti, а также маленькая сумочка-портфель Hermès. Дополняют картину удлиненное каре и яркий макияж. 38-летняя знаменитость показала массу фото весьма серьезного содержания, а также более рассалабленных, к примеру, на одной она сидит на столе.

Сильно серьезной она быть не любит (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кадры она сопроводила длинной подписью: "Со времени принятия Закона о первом шаге в декабре я разговаривала с людьми, возвращающимися из тюрьмы домой и узнала о проблемах, с которыми они сталкиваются. Хотя я была в состоянии предложить поддержку некоторым людям, с которыми я встречался, препятствия на пути к успеху – это ежедневная борьба за тысячи и больше потребностей. Для меня было честью принять участие в объявлении о том, что администрация и частный сектор будут наращивать усилия, чтобы у этих мужчин и женщин были возможности добиться успеха после того, как они вернутся домой.

Я горжусь партнерством в этой инициативе с @Lyft, компанией с историей решительных действий, чтобы сделать то, что подходит для нашего сообщества. Благодарим Вас за предоставление кредитов на аттракционы лицам, находящимся в заключении, когда они возвращаются домой.

Если есть другие компании, которые хотели бы выйти на новый уровень, мы будем рады поддержке. На данный момент нам особенно нужны мобильные телефоны, чтобы эти люди могли общаться с потенциальными работодателями и со своими близкими".

Деловой стиль к лицу Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Многочисленные поклонники тут же взорвались восторгами и поздравлениями Ким с новыми победами. Что ж, похоже, Ким действительно увлечена и останавливаться не собирается.