Брюнетка в законі: Кім Кардашьян підкорює мережу стильним образом і діловою хваткою

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість не забуває про своє захоплення законом

Кім Кардашьян вміє шокувати громадськість не тільки вбранням. Не так давно знаменита красуня висловила бажання стати юристом. В інтерв'ю американському Vogue вона зізналася, що до такого рішення її підштовхнуло бажання "боротися за людей і міняти систему", яке з'явилося у нього після розмови з суддею. До того ж тема правосуддя і справедливості хвилює її з дитинства. Батько Кім Роберт Кардашьян був відомим юристом і за свою багаторічну кар'єру виграв безліч процесів. Першим ділом Кім збиралася взятися за захист в'язнів і реформацію тюремної системи.

Кім з дитинства занурена в атмосферу правосуддя (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для цього популярна телезірка навіть зустрічалася з Дональдом Трампом і домоглася звільнення жінки, яку засудили до позбавлення волі за роботу на наркокартель.

Кім підкорює нову сферу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Схоже, з тих пір Кім не відмовилася від своєї ідеї і продовжує активно розвивати свою діяльність. Кілька годин тому вона поділилася серією знімків. Зроблені вони під час візиту в Білий дім. Дівчина постала в діловому стильному вбранні. Образ склали вільного крою брючний костюм Vetements, світлий топ, замшеві туфельки на запаморочливій підборах від Giuseppe Zanotti, а також маленька сумочка-портфель Hermès. Доповнюють картину подовжене каре і яскравий макіяж. 38-річна знаменитість показала масу фото вельми серйозного змісту, а також більш рассалабленных, приміром, на одній вона сидить на столі.

Сильно серйозною вона бути не любить (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кадри вона супроводила довгою підписом: "З часу прийняття Закону про перший крок в грудні я розмовляла з людьми, що повертаються з в'язниці додому і дізналася про проблеми, з якими вони стикаються. Хоча я була в змозі запропонувати підтримку деяким людям, з якими я зустрічалася, перешкоди на шляху до успіху – це щоденна боротьба за тисячі і більше потреб. Для мене було честю взяти участь в оголошенні про те, що адміністрація та приватний сектор будуть нарощувати зусилля, щоб у цих чоловіків і жінок були можливості домогтися успіху після того, як вони повернуться додому.

Я пишаюся партнерством у цій ініціативі з @Lyft, компанією з історією рішучих дій, щоб зробити те, що підходить для нашої спільноти. Дякуємо вам за надання кредитів на атракціони особам, які перебувають в ув'язненні, коли вони повертаються додому.

Якщо є інші компанії, які хотіли б вийти на новий рівень, ми будемо раді підтримці. На даний момент нам особливо потрібні мобільні телефони, щоб ці люди могли спілкуватися з потенційними роботодавцями і зі своїми близькими".

Діловий стиль до лиця Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Численні шанувальники відразу ж вибухнули захопленням і привітаннями Кім з новими перемогами. Що ж, схоже, Кім справді захоплена і зупинятися не збирається.