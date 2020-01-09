Британський дизайнер розробила одяг з унікальним принтом для людей з хворобою Паркінсона (фото)

Колекція "Reset clothing" (фото: dezeen.com)

Дизайнер розробила унікальний принт, який "розслабляє мозок"

Випускниця Лондонського коледжу моди, британський дизайнер Моніка Дугар (Monika Dugar) представила колекцію унікального одягу, розроблену спеціально для людей, які страждають від хвороби Паркінсона. Серія практичних нарядів продумана до дрібниць. Навіть смужки різної колірної тональності — не просто естетична задумка. Передбачається, що такий хід дозволить "розслабити мозок" і зняти нервове напруження у людей з хворобою Паркінсона.

Проте передісторія створення цієї колекції дуже сумна. Моніка Дугар як раз обмірковувала концепт свого випускного проекту, коли дізналася, що її батькові поставили страшний діагноз. Молода дизайнерка спрямувала всі свої сили на нову соціально важливу ідею — лінію одягу "RESET".

Адаптивний одяг дозволяє людям з обмеженою рухливістю швидко і, головне, самостійно одягнутися. В різних елементах гардеробу відсутні блискавки і гудзики — все тримається на більш зручних "липучках" і навіть магнітах. До речі, дизайн текстильних застібок також візуально декорований підказками, які "допомагають" швидко впоратися з одягом.

Деякі предмети також мають кілька широких кишень, розташованих під різними кутами, щоб забезпечити доступ людей з різними потребами.

Окремої уваги заслуговує серйозний підхід дизайнера до вибору колірної гами і принта у вигляді горизонтальних смужок. Дугар вивчила дослідження, в якому розглядався вплив паралельних ліній на сприйняття людиною поверхонь. Зокрема дослідження стосувалося модернізації пішохідних зон на проїжджій частині. У цьому дослідженні зазначалося, що патерн повинен бути динамічним — повинна рухатися поверхня, або спостерігач — щоб досягти бажаного "перезавантаження" мозку. Дугар вдалося відтворити ефект руху через оптичний обман. Декоративні смуги на одязі дозволять людям з хворобою Паркінсона трохи розслабитися, що зменшить мимовільне тремтіння в руках.

Ще одна особливість колекції Reset — це кольори і фасони, які Дугар називає "класичними, але сучасними". Дизайнер акцентує увагу, що одяг вона продумувала також і для молодого покоління. За словами Моніки, більшість пацієнтів з хворобою Паркінсона старше 60 років. Тому одяг і гаджети пристосовані саме для людей старшого віку. Але в той же час "Паркінсон" може торкнутися і людей у віці до 29 років! І якраз їх потреби практично упускаються з виду.

“Одяг Reset — це новий підхід до сприйняття і трансформації адаптивного одягу для людей з обмеженими можливостями. Сучасна мода повинна ставати все більш інклюзивною та враховувати потреби всіх людей", — закликає дизайнер.

Нагадаємо, раніше американський дизайнер Люсі Макрей створила "диво-одяг" на випадок діджитал-апокаліпсису.