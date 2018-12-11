Британська актриса показала образ від українського дизайнера

Фото: Наомі Харріс (instagram.com/naomieharris)

Зірка вибрала домашній одяг від Наталії Зінько

Останнім часом світові знаменитості все частіше вибирають речі від українських дизайнерів і виходять у них на публіку. Однак відома британська актриса Наомі Харріс навіть вдома ходить в одязі українського бренду. Зірка віддала перевагу зручному повсякденному костюму від Наталії Зінько.

Про це повідомила дизайнер на своїй сторінці в Instagram, поділившись знімком Наомі.

Фото: instagram.com/natashazinkomagazin

На фото зірка фільмів "007: Координати "Скайфолл" і "Місячне світло" зображена сидячою на ліжку в сірому спортивному костюмі.

Сама Наомі також поділилася знімком у себе на сторінці, зазначивши, що ліжко - її улюблене місце в будинку.

Судячи з інформації на сайті Зінько, брюки і кофта продаються окремо і коштують близько 300-335 євро за кожну річ.

Відзначимо, що в 2017 році 42-річна Харріс була номінована на премію "Оскар", BAFTA і "Золотий глобус".

Фото: Наомі Харріс (instagram.com/naomieharris)

Нагадаємо, раніше всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Ми також писали про те, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному плаття перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

До речі, актриса Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ.

Відео: (video.rbc.ua)