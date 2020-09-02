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Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

Середа 02 вересня 2020 13:34
Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, як подати себе з виграшного боку

Існує думка, що статус - це наявність брендів на одязі. Стиліст Катрін Дойл розвінчує цей міф, на її думку, СТАТУС - це не бренди, а внутрішній стан, що зчитують оточуючі.

Якщо говорити про статусний гардероб - це гардероб впевненої в собі людини, яка цінує себе, свій час, свої гроші і точно знає, чого хоче від життя.

Такі жінки вміють подати себе з виграшною боку. І ми зчитуємо елегантність, вишуканість, самодостатність, легкість в кожному її кроці. Їм не потрібно схвалення оточуючих, вони знають ким є і до чого прагнуть.

Тому, якщо ви хочете створити свій статусний гардероб, необхідно орієнтуватися на наступні пункти:

1. Вибирати виріб виходячи зі стану нинішньої фігури

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

2. Вибирати натуральні тканини

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

3. Віддати перевагу спокійній кольоровій гамі

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

4. Вибирати простий і лаконічний крій

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

5. Відмовитися від барвистих принтів

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу


6. Підбирати деталі і аксесуари один до одного

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу

7. Робити ЛЕГКИЙ макіяж і укладання

Не тільки бренди: топ-8 ознак статусного гардеробу
Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)

8. І ще один важливий пункт - не має значення, скільки коштують речі, має значення, який внутрішній стан вони вам дають!

Сумка Chanel, легендарні шльопанці Hermes і впізнавана символіка LV не є запорукою СТАТУСУ!

Нагадаємо, раніше стиліст Віка Барва порадила осіннє взуття на всі часи, яке не виходить з моди.

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