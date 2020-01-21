Надо брать: Наталья Водянова демонстрирует самое модное пальто весны

Наталья Водянова – одна из самых знаменитых моделей в мире, муза многих дизайнеров и почти жена одного из директоров LVMH. Не удивительно, что каждый образ 37-летней красавицы состоит сплошь из трендовых вещей, а потому его хочется изучить и повторить. На показе Dior Couture Spring-Summer 2020, который состоялся в Париже 20 января, Наталья вновь приятно удивила безупречным нарядом и чувством вкуса.

Идеальный образ от Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель появилась в Музее Родена, где проходило шоу легендарного бренда, в total black образе, основа которого – черное пальто Dior. В нем просматривались культовый силуэт New Look, а также другие знаковые детали: необычный воротник, карманы, тонкий пояс на талии… В таком пальто любая девушка будет выглядеть хрупкой и женственной. А Водянова с ее точеной фигурой и вовсе смотрелась так, словно только сошла с подиума. Дополнили наряд платье с объемной "тяжелой" юбкой, а также черные сапоги на высоких каблуках. Волосы Наталье уложили в объемную прическу, а макияж сделали минимальный, с акцентом на сияющую кожу и свежий румянец. Глаза только слегка были подчеркнуты темными тенями, а губы – полупрозрачным розовым блеском.

Пара отправилась на показ вместе (фото: instagram.com/natasupernova)

На показ Наталья пришла в сопровождении Антуана Арно. Пара прошлась по ковровой дорожке, держась за руки. Возлюбленный Водяновой был одет в темно-синие брюки, серый гольф, а также черное пальто. Выглядели супруги стильно и гармонично. "Любимое свидание…", – написала Водянова под видео.

Наталья и Антуан (видео: instagram.com/natasupernova)

Позже модель добавила еще один образ – с показа Ulyana Sergeenko. На нем Наталья появилась в свитере с объемным верхом, украшенном вязаными розами, а также длинной юбкой с разрезами спереди и ботфортах на шпильках. Интересная деталь лука – ободок в виде жемчужных бус. Такой образ подчеркнул красоту и женственность Водяновой, а также акцентировал внимание на "бесконечных" стройных ногах знаменитой красавицы.