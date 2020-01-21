Треба брати: Наталія Водянова демонструє наймодніше пальто весни

Наталя Водянова – одна з найвідоміших моделей у світі, муза багатьох дизайнерів і майже дружина одного з директорів LVMH. Не дивно, що кожен образ 37-річної красуні складається суцільно з трендових речей, а тому його хочеться вивчити і повторити. На показі Dior Couture Spring-Summer 2020, який відбувся в Парижі 20 січня, Наталя знову приємно здивувала бездоганним вбранням і почуттям смаку.

Ідеальний образ від Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель з'явилася в Музеї Родена, де проходило шоу легендарного бренду, в total black образі, основа якого – пальто Dior. У ньому проглядалися культовий силует New Look, а також інші знакові деталі: незвичайний комір, кишені, тонкий пояс на талії... В такому пальто будь-яка дівчина буде здаватись тендітною і жіночною. А Водянова з її витонченою фігурою і зовсім виглядала так, ніби щойно зійшла з подіуму. Доповнили образ сукня з об'ємною "важкою" спідницею, а також чорні чоботи на високих підборах. Волосся Наталії уклали в об'ємну зачіску, а макіяж зробили мінімальний, з акцентом на сяючу шкіру і свіжий рум'янець. Очі тільки злегка були підкреслені темними тінями, а губи – напівпрозорим рожевим блиском.

Пара вирушила на показ разом (фото: instagram.com/natasupernova)

На показ Наталя прийшла у супроводі Антуана Арно. Пара пройшлася по килимовій доріжці, тримаючись за руки. Коханий Водянової був одягнений у темно-сині брюки, сірий гольф, а також чорне пальто. Виглядало подружжя стильно і гармонійно. "Улюблене побачення...", – написала Водянова під відео.

Наталя і Антуан (відео: instagram.com/natasupernova)

Пізніше модель додала ще один лук – з показу Ulyana Sergeenko. На ньому Наталія з'явилася в светрі з об'ємним верхом, прикрашеному в'язаними трояндами, а також довгою спідницею з розрізами спереду і ботфортах на шпильках. Цікава деталь – обідок у вигляді перлин. Такий образ підкреслив красу і жіночність Водянової, а також акцентував увагу на "нескінченних" струнких ногах знаменитої красуні.