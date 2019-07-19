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Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцю

Lite » Мода 19.07.2019 - 19:29
Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцю
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна актриса прикрасила нову обкладинку

Моніка Беллуччі останнім часом на слуху. Головна причина тому – її розрив з 36-річним французьким художником Ніколасом Лефевром. Про остаточне розставання знаменита італійка розповіла сама, вирішивши не давати зайвих приводів для пліток. За словами Моніки, вони залишилися друзями, і вона завжди буде вдячна за ті уроки, що він їй надав. Нагадаємо, відносини пар почалися ще в 2018-му році, але лише взимку цього року вона вирішила "вивести" коханого у світ. Зараз Моніка знову вільна і максимум часу приділяє робочим проектам.

Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцюМоніка з головою пішла в роботу (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нещодавно вона представила новий проект – фантастичний фільм "Некромант" від австралійського режисера Кия Роуч-Тернера. Там Беллуччі зіграла одну з головних ролей. Також актриса регулярно відвідує світські події і бере участь у зйомках для глянцевих видань.

Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцюАктриса, як і раніше, спокуслива (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одна з останніх її робіт – фотосесія для іспанського ELLE. Красуня з'явилася на обкладинці серпневого номера в розкішних нарядах. На першій – в яскраво-рожевій сукні з об'ємною оборкою Carolina Herrera. Легкий макіяж, сережки та розпущене волосся зробили Моніку настільки чарівною, що насилу віриться в реальний вік актриси.

Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцюМоніка на новій обкладинці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Друга – більш ексцентрична. Тут Беллуччі приміряла червону плісировану сукню від Valentino, чорний капелюшок і туфлі на підборах. Такий образ допоміг продемонструвати у всій красі стрункі ноги Моніки і її бездоганний стиль.

Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцюБеллуччі блищить на новій обкладинці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В анонсі до випуску журнал назвав Моніку "символом універсальної краси". Сама актриса опублікувала обкладинку у себе в Instagram і подякувала знаменитий глянець за можливість взяти участь у такому проекті.

Божественна! Моніка Беллуччі блищить в ефектні зйомці для відомого глянцюМоніка давно заслужила звання найкрасивішої жінки у світі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Варто відзначити, що прихильники залишилися в захваті від такої краси і поспішили їх висловити на сторінці італійської красуні. Головні епітети, як завжди, незмінні: "прекрасне", "бездоганна", "найкрасивіша жінка в світі"... Втім, Моніці не звикати до такої уваги.

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