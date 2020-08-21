В ботфортах и без юбки: Ирина Шейк в пикантном наряде соблазнила идеальным телом

Ирина Шейк стала героиней новой съемки для журнала W Magazine, где позирует в пикантном наряде от своего лучшего друга – креативного директора Burberry Рикардо Тиши. На 34-летней модели надеты высокие кожаные сапоги, объемный свитер в черно-белую полосу, а также колготки. Волосы знаменитой красавице собрали в конский хвост, в натуральном макияже акцент сделали на глазах. Выглядела Ирина соблазнительно и стильно. Она присела на корточки, глядя в камеру дерзко и с вызовом. В подписи к снимку она добавила комментарий, в котором рассказала о встрече с любимым дизайнером.

Ирина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

«Я так хорошо помню, как во время кастинга на меня смотрел Риккардо. Он курил, и казалось, что я знаю его десятилетиями. Особенность Риккардо в том, что он любит разные женские тела и формы, и он знает, как их всех одевать. Он вышел из семьи с восемью сестрами, и он очень любит женщин. Это особенное», – цитировала Шейк отрывок из интервью глянцу. В свои сториз Ирина добавила и ролик в данном образе.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

Сеть отреагировала как всегда бурно: поклонники принялись обсуждать, как безупречно выглядит Ирина Шейк. «Примерно так выглядит любовь», «Классный свитер, хочу такой же», «Люблю тебя, красотка», «Огонь», «Ирина – прекрасная обаятельная красотка», «Королева», «О боже», «Притягательная леди», – пишут преданные фанаты популярной модели.

Напомним, ранее Ирина Шейк продемонстрировала сумочку культового бренда, лежа прямо на постели у себя на дома. Но взгляд фолловеров также был прикован больше к красоте Ирины и ее пышной груди, чем к дорогостоящему изделию.