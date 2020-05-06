Боса і без макіяжу: Катя Осадча зачарувала романтичним хіпі-образом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча підкорює красою і молодістю

Катя Осадча, як і багато інших українських селебрітіс, встигла скучити за світськими вечірками і яскравими образам. Схоже, телеведуча вирішила підтримати флешмоб від Маші Єфросиніної - телеведуча під хештегом #скучаюпоплатьям пропонує фоловерам публікувати фото і відео в яскравих нарядах. Осадча також не відстає від "тренду". І навіть в умовах домашньої ізоляції вирішила побалувати себе модним дефіле.

Так, ведуча "Світського життя" покрасувалася перед камерою в дуже романтичній і ефектній сукні від французького Будинку моди Chloe. Цей бренд особливо полюбився ведучій останнім часом. На відео Осадча походжає босоніж у своєму будинку. На телеведучій - бежева сукня з довгими широкими рукавами. Також сукня відкриває зону декольте і прикрашена додатково декоративним шарфом-краваткою. Свій ніжний образ Осадча доповнила тільки золотою підвіскою. Волосся зібрала шпильками. А ось обличчя залишила "дихати" без макіяжу. Вийшов дуже повітряний літній образ. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Ніжна Катя Осадча

До речі, не так давно телеведуча вже показувала образ від Chloe. Тільки трохи інший по настрою.

Раніше Осадча показала фото, позуючи в сукні по коліно. Тоді свій образ Катя доповнила білими кросівками і масивними сонцезахисними окулярами з прозорим склом. А ось в руках Осадча тримала ракетку для бадмінтону. Вийшов цікавий образ у стилі 80-х.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча в блузі-корсеті розсекретила плани після закінчення карантину.