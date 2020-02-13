Больше страсти! Кайли Дженнер показала соблазнительный образ ко Дню всех влюбленных

Кайли Дженнер обожает красный оттенок, что не удивительно: девушке он очень к лицу. Вспомним хотя бы недавний триумф в сети самой молодой миллиардерши в мире, когда она вышла в свет в роскошном платье Vivienne Westwood. 22-летняя красотка сумела продемонстрировать все свои самые выгодные стороны, при этом сохранив изысканность образа и стиль.

Видимо, Дженнер решила повторить свой успех, вновь выбрав красный для своего аутфита. Впрочем, того требовал случай: знаменитость поехала на вечеринку в честь Дня всех влюбленных. А потому ее образ должен был быть страстным и ярким. Куда же без красного?

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли надела облегающий по всей фигуре комбинезон – одну из своих любимых вещей в гардеробе. Наряд с надписью «Тело» полностью соответствовал посылу Кайли – показать свои роскошные формы и соблазнительные изгибы. Дополнили его крупные часы в мужском стиле, а также блестящий клатч в форме губок. Волосы Кайли убрала в прическу Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли – собрала на макушке и заплела в косу. В макияже сделала акцент на глазах, используя накладные ресницы. Получилось стильно и соблазнительно.

В сториз Кайли добавила фото с огромной коллекцией обуви. Видимо, девушка не могла решить, какая пара лучше всего подойдет к ее наряду.

Кайли Дженнер на вечеринке "Оскара" (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Кто-то сказал – вечеринка ко Дню Валентина?», – написала Кайли под серией фото в своем микроблоге. В ответ на кокетливую подпись на Дженнер посыпались комплименты. «Святая вау, вау, вау», «Будь моей», – пишет старшая сестра девушки Хлое Кардашьян. «Королева», «Первая», «Лучшая», – не устают восхищаться поклонники.

Напомним, Кайли сейчас свободна от отношений, так что вполне может позволить себе повеселиться на вечеринке. Со своим бойфрендом и отцом ребенка Трэвисом Скоттом она разошлась несколько месяцев назад. По словам инсайдеров, пара взяла паузу, чтобы разобраться в себе. Сами знаменитости не делали никаких заявлений.