Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

Кайлі Дженнер обожнює червоний відтінок, що не дивно: дівчині він дуже до лиця. Згадаймо хоча б недавній тріумф в мережі наймолодшої мільярдерки в світі, коли вона вийшла у світ у розкішній сукні Vivienne Westwood. 22-річна красуня зуміла продемонструвати всі свої найвигідніші сторони, при цьому зберігши вишуканість образу і стиль.

Мабуть, Дженнер вирішила повторити свій успіх, знову вибравши червоний для свого аутфіта. Втім, того вимагав випадок: знаменитість поїхала на вечірку на честь Дня всіх закоханих. А тому її образ повинен був бути пристрасним і яскравим. Куди ж без червоного?

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягла облягаючий по всій фігурі комбінезон – одну зі своїх улюблених речей у гардеробі. Вбрання з написом «Тіло» повністю відповідало посилу Кайлі – показати свої розкішні форми і спокусливі вигини. Доповнили його великий годинник в чоловічому стилі, а також блискучий клатч у формі губок. Волосся Кайлі прибрала в зачіску Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі – зібрала на маківці і заплела в косу. В макіяжі зробила акцент на очах, використовуючи накладні вії. Вийшло стильно і спокусливо.

У сторіз Кайлі додала фото з величезною колекцією взуття. Мабуть, дівчина не могла вирішити, яка пара краще всього підійде до її образу.

Кайлі Дженнер на вечірці "Оскара" (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Хтось сказав – вечірка до Дня Валентина?», – написала Кайлі під серією фото в своєму мікроблозі. У відповідь на кокетливий підпис на Дженнер посипалися компліменти. «Свята вау, вау, вау», «Будь моєю», – пише старша сестра дівчини Хлое Кардашьян. «Королева», «Перша», «Найкраща», – не втомлюються захоплюватися шанувальники.

Нагадаємо, Кайлі зараз вільна від відносин, так що цілком може дозволити собі повеселитися на вечірці. Зі своїм бойфрендом і батьком дитини Тревісом Скоттом вона розійшлася кілька місяців тому. За словами інсайдерів, пара взяла паузу, щоб розібратися в собі. Знаменитості не робили ніяких заяв.